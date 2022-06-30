Переживший покушение Сергей Филин прокомментировал предстоящее назначение Николая Цискаридзе на пост главы Большого театра

Бывший худрук балета Большого Сергей Филин Фото: Кадр видео

В 2013 году было совершено нападение на худрука балета Большого театра Сергея Филина — ему в лицо плеснули кислотой. После этого артист пережил ряд операций на глазах, в том числе и в Европе, и до сих пор ходит в темных очках. Тогда еще один известный артист балета Николай Цискаридзе заявил, что все это организовано, чтобы подставить именно его. Филина эти слова возмутили. С тех пор хореограф и артист старались не комментировать слова друг друга, но вот сейчас их снова свела жизнь.

Сергей Филин Фото: Кадр видео

В авторской программе Антона Красовского ведущий поинтересовался у Сергея Филина, что он думает по поводу якобы решенного вопроса о назначении Николая Цискаридзе руководителем Большого театра, которое озвучил сам артист.

- Я думаю, что этого не произойдет, - честно признался Филин. - Мне бы хотелось, чтобы этого не произошло. Не вижу сейчас необходимости в этом назначении. И считаю, что Николай руководит Вагановской академией [прекрасно] и то, что там происходит, происходит хорошо, поэтому не имеет смысла делать такое назначение. Это мое мнение. Может быть, такое могло случиться ранее, но смысла никакого нет.

Николай Цискаридзе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Другими словами, зачем ослаблять Вагановскую академию одновременно с Большим театром? - уточнил Красовский.

- Согласен. Я помню его по учебе в Московском академическом хореографическом училище. В тот момент я уже учился несколько лет, а его только взяли. Помню его как перспективного талантливого молодого человека, о котором сразу пошли слухи — мол, уникальный талант! Мы как старшеклассники встречали его в коридоре, говорили: «Мальчик, стой. Подними ногу». Коля послушно исполнял. А мы говорили: «Все, свободен» (смеется). У меня таких данных и растяжки не было.

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