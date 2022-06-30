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Звезды30 июня 2022 20:46

Переживший покушение Сергей Филин прокомментировал предстоящее назначение Николая Цискаридзе на пост главы Большого театра

Бывший худрук балета Большого не уверен, что такое решение необходимо
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Бывший худрук балета Большого Сергей Филин

Бывший худрук балета Большого Сергей Филин

Фото: Кадр видео

В 2013 году было совершено нападение на худрука балета Большого театра Сергея Филина — ему в лицо плеснули кислотой. После этого артист пережил ряд операций на глазах, в том числе и в Европе, и до сих пор ходит в темных очках. Тогда еще один известный артист балета Николай Цискаридзе заявил, что все это организовано, чтобы подставить именно его. Филина эти слова возмутили. С тех пор хореограф и артист старались не комментировать слова друг друга, но вот сейчас их снова свела жизнь.

Сергей Филин

Сергей Филин

Фото: Кадр видео

В авторской программе Антона Красовского ведущий поинтересовался у Сергея Филина, что он думает по поводу якобы решенного вопроса о назначении Николая Цискаридзе руководителем Большого театра, которое озвучил сам артист.

- Я думаю, что этого не произойдет, - честно признался Филин. - Мне бы хотелось, чтобы этого не произошло. Не вижу сейчас необходимости в этом назначении. И считаю, что Николай руководит Вагановской академией [прекрасно] и то, что там происходит, происходит хорошо, поэтому не имеет смысла делать такое назначение. Это мое мнение. Может быть, такое могло случиться ранее, но смысла никакого нет.

Николай Цискаридзе.

Николай Цискаридзе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Другими словами, зачем ослаблять Вагановскую академию одновременно с Большим театром? - уточнил Красовский.

- Согласен. Я помню его по учебе в Московском академическом хореографическом училище. В тот момент я уже учился несколько лет, а его только взяли. Помню его как перспективного талантливого молодого человека, о котором сразу пошли слухи — мол, уникальный талант! Мы как старшеклассники встречали его в коридоре, говорили: «Мальчик, стой. Подними ногу». Коля послушно исполнял. А мы говорили: «Все, свободен» (смеется). У меня таких данных и растяжки не было.

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