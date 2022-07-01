Финляндия откажется от размещения в стране сил НАТО

В настоящее время нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависта оценил необходимость размещения в стране вооруженных сил Североатлантического альянса и заявил, что на данный момент такой необходимости не существует – на границе с Россией все спокойно.

– В настоящее время нет необходимости в том, чтобы принимать на своей территории силы НАТО, – сказал министр.

В то же время он заявил, что Финляндия хотела бы быть готовой к любому развитию событий, включая самые негативные сценарии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс и его новоприобретенные члены, Швеция и Финляндия, подпишут необходимые документы уже в начале июля.

После того как Турция получила от стран Северной Европы все, что хотела, последние сложности с присоединением Швеции и Финляндии к НАТО исчезли, а то, как скандинавы будут выполнять данные Анкаре обещания, к альянсу уже отношения не имеет.

Чтобы оправдать расширение НАТО и включение в него новых членов, альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой главной угрозой странам-участницам блока названа Россия, якобы стремящаяся дестабилизировать обстановку в странах Запада и представляющая для них большую опасность, особенно в свете военной интеграцией с Белоруссией.