Протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО подпишут 5 июля 2022 года

Столтенберг рассказал, когда Швецию и Финляндию окончательно примут в НАТО. Фото: REUTERS

Протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО будет подписан во вторник 5 июля. Об этом заявил в четверг 30 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в выступлении по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Напоминим, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. После того Турция выдвинула Швеции и Финляндии десять условий для вступления в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что такое решение вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран.

Позднее Турция дала Швеции и Финляндии зеленый свет на вступление в НАТО.