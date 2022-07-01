Исхудавшая Алла Пугачева с детьми уехала от Максима Галкина в другую страну

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри четыре месяца провела в Израиле. А недавно стало известно, что Примадонна с близнецами перебралась в другую страну. Пикантность ситуации заключается в том, что семейство переехало в Европу без шоумена.

Максим Галкин с двумя детьми и супругой Аллой Пугачевой перебрался в Израиль в феврале 2022 года. Звездная семья до недавнего времени жила на вилле в Кесарии, но на днях Примадонна с младшими наследниками переехала.

Поклонники сняли сильно исхудавшую 73-летнюю певицу в Юрмале. Звезда эстрады прогуливалась вдоль берега, облаченная в белую футболку и короткие шорты.

Что касается шоумена, то у Галкина сейчас тур по Израилю. Концерты в Латвии у него запланированы не первые числа августа.

Стоит отметить, что Юрмалу артисты облюбовали много лет назад. Пугачева не раз признавалась, что очень любит эти места. В Латвии у нее есть недвижимость на берегу Балтийского моря.

Ранее близкая подруга певицы Кира Прошутинская отмечала, что Галкин окружил певицу такой заботой, которую мало кто видел в жизни. Она отметила, что юморист с трепетом относится к жене, а знаменитость отвечает ему взаимностью. "Я видела, как привязана Алла к Максиму. Я видела, что он стал главным смыслом ее жизни, взрослел, становился значительным", - делится ведущая.

По ее словам, Алла Борисовна только рядом с пятым мужем почувствовала себя защищенной женщиной. "Все время делаю вид, что ничего не понимаю. Теперь Макс за меня все решает. Так хорошо быть иждивенкой!" - передавала слова приятельницы 76-летняя Прошутинская.

Кира Александровна искренне радуется за Пугачеву. "Хорошо, что он у нее есть. Именно рядом с ним она поборола стеснение, зажатость. Я думаю, он много дал ей как женщине. Он сделал ее счастливой", - убеждена она.

Телезвезда также затронула тему отъезда знаменитости вместе с семьей из России. Она заверила, что певица ни за что не оставит Родину. "Я хочу, чтобы все знали: Алла Борисовна вернется к сентябрю! Я знаю это точно", - резюмировала Прошутинская.