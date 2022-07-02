Борщ — всемирное наследие, а пельмени — нет: В списке ЮНЕСКО нет ни одного русского блюда

Tеперь украинский борщ под охраной международной организации Фото: REUTERS

ЮНЕСКО признало борщ нематериальным культурным наследием Украины. Есть его, конечно, можно, но очень осторожно, - ведь теперь украинский борщ под охраной международной организации. Это мы шутим.

На самом деле в списке нематериальных (хотя почему нематериальных — ведь еда весьма даже осязаема и обоняема?) ценностей уже давно находятся блюда разных стран. Мировым наследием признана целая диета — Средиземноморская. Благодаря обилию овощей, рыбы, оливковому маслу и сбалансированному составу ее считают самой здоровой диетой мира. В списке и целые кухни, например, французская, мексиканская, японская.

Всего с 2010 года ЮНЕСКО включила в список культурного наследия более 480 блюд. В список входят не только продукты, но и способы приготовления. Например, неаполитанцы долго бились за то, чтобы именно их пицца — пиццайоло — была включена в список. Потому что она готовится особым образом.

Добиться права оказаться в списке непросто. Надо предоставить документы, исторические свидетельства, выписки из хроник, о том, что блюдо или техника его приготовления — действительно национальное достояние. Блюдо признают мировым достоянием, если у народов есть обряды, обычаи, традиции, связанные с ним.

И что же там? Кто сосед борщу? Например:

* Армянский лаваш — своего рода визитная карточка прекрасной страны Армении.

* Азербайджанская долма — фарш и рис, завернутый в виноградные листья. В Азербайджане есть даже фестивали в честь этого блюда.

* Корейская кимчхи — очень острая капуста, квашенная с редисом, имбирем, зеленым луком.

* Турецкий кофе. Ну тут даже вопросов не возникает — достойно!

* Плов. Вы удивитесь, но его готовят аж с V века, а родился плов в Персии. Современные узбекский и таджикский варианты этого блюда признаны ЮНЕСКО самыми аутентичными.

Немного обидно за нашу квашеную капусту, ведь по пользе она легко побьет корейскую кимчи — и полезнее, и, на наш взгляд, вкуснее. В свое время существовали сложные обряды по ее засолке (а откуда, думаете, взялось слово капустник?). Или блины? Вокруг них грандиозный праздник, Масленица, построен. А пельмени: и рецепты разнообразные, и обычай собираться всей семьей за лепкой. Чем не нематериальная традиция? Про щи вообще говорить не приходится — любому борщу фору дадут!

России в этом списке нет. В свое время (в начале 2000-х, когда создавался документ), конвенцию мы подписали, но документ не был ратифицирован. Так что по сути юридических прав даже подать заявление на признание нашего вкусного наследия у нас нет. К слову, США и Великобритании в списке тоже нет.

Да и ЮНЕСКО с ними, ей богу! Мы-то знаем, что наши пельмени и щи лучшие в мире!