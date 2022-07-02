Переписывая историю: Посол Украины в ФРГ, назвавший Бандеру героем, возмутил немцев

B немецких соцсетях разгорелось бурное обсуждение заявления Мельника о том, что Степан Бандера, признанный герой Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не только продолжает жить в параллельной реальности, но и пытается приобщить к ней всех, кого может. Попутно он продолжает подтверждать звание самого недипломатичного дипломата.

Так, в немецких соцсетях разгорелось бурное обсуждение заявления Мельника о том, что Степан Бандера, признанный герой Украины последних лет, не имел никакого отношения к уничтожению ста тысяч евреев в годы Второй мировой войны.

– Вы полагаете, что еврейские общины выдумали все это? – спросил Мельника немецкий ведущий Тило Юнг.

– Не знаю, откуда они это взяли. Но я готов поговорить с еврейскими общинами по делу, если только они не начнут повторять то же, что мы слышим десятилетиями, – заявил украинский посол.

Замечание Юнга о том, что националисты Украины сотрудничали с гитлеровским режимом, Мельник парировал тем, что коллаборационисты во время войны были по всей Европе, и ничего особо страшного в этом нет. А массовые убийства поляков бандеровцами оправдал тем, что поляки тоже убивали украинцев. И призвал не политизировать историю.

Слова, с позволения сказать, дипломата, который не так давно обозвал канцлера Германии, вызвал шквал негатива не только в немецких СМИ и социальных сетях, но и буквально во всем мире.

– Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом и - по праву - подвергся бы остракизму, – написал на свое странице в Twitter телережиссер Том Бон.

– Странный способ сказать спасибо за усилия Польши, направленные на то, чтобы Украине предоставили статус-кандидата на вступление в ЕС, за спасение беженцев и за масштабные поставки оружия, – прокомментировал ситуацию бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

– Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что радикальный украинский националист Степан Бандера не имеет отношения к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. В Израиле считают по-другому, – написал в соцсети глава берлинского бюро газеты The Financial Times Гай Чазан.

Похоже, на этот раз Мельник все же пересек черту, поскольку даже МИД Украины, не привыкший стесняться в выражениях, поспешил откреститься от слов своего сотрудника, объявив их личным мнением посла.