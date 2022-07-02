Губернатор Хабаровского края: НАТО приняло решение воевать с Россией до последнего украинца

Михаил Дегтярёв недавно приехал из Дебальцево
Фото: Личный архив
Ночь с пятницы на субботу, 2, июля. У собеседников, перед тем, как поговорить по телефону, - традиционный обмен смс.
Гамов:
«Здравствуйте, Михаил Владимирович! А можно Вам позвонить - насчёт предсказаний Владимира Вольфовича о Зеленском и Украине?»
Дегтярёв:
«Привет. Спать надо! Ночь в Москве».
Гамов:
«Да? Так я звоню?»
Дегтярёв:
«Ну, давайте».
Набираю мобильник губернатора…
- …Доброе утро, Михаил Владимирович!
- Приветствую.
- Это Радио "Комсомольская правда", сайт и газета..
- Очень рад. Придворный царедворец Александр Гамов.
- Да ладно. Я туркменский командировочный. Ездил в Ашхабад, я там два года служил в армии советской - в ТуркВО.
- В Луганске? (шутит, похоже)
- Нет, в Луганске я сперва был. Я в Туркмению потом уехал.
- Прекрасная страна. Я там был в городе Туркменбаши, бывший Красноводск.
- И я там был.
- Прекрасное место.
- Да… Вот. Очень интересный ваш пост по поводу новых… ну, не новых, а вечных, я бы так сказал, значит, Владимира Вольфовича, как назвать, прогнозов…
- Пророчеств. (появились в соцсетях накануне вечером. - А.Г.)
- Пророчеств, конечно. Вот.
- Я уже давно не публиковал.
- Ну, тем не менее, вот сейчас же опубликовали. Это с чем-то связано? С какими-то предчувствиями нашими с вами? Или - просто?
- Да нет, это же просто подняли мой старый пост по Украине. Он просто становится все более актуальным. И журналисты, я уверен, и читатели будут обращаться к наследию Жириновского (постоянно).
- Давайте его озвучим.
- Что - Зеленский – последний президент Украины. Их больше не будет. (Президентов.)
- Потому что Украины не будет?
- Конечно. Потому что не будет Украины, если он будет бомбить русских и устраивать геноцид. То, чем он, собственно, и занимается. Поэтому, конечно, НАТО приняло решение воевать до последнего украинца, через Украину с нами, с Россией. Мы воюем сейчас, фактически, со всеми странами НАТО. Кого там только нет…
Я недавно приехал из Дебальцево, мы будем там людям помогать, уже поставили пять автобусов. Сейчас идет ремонт у нас - в детском садике там, в детском центре творчества. Бассейн восстанавливаем в Дебальцево. Своих не бросаем, конечно, в беде…
Там наши натерпелись - ой-ой-ой!
Губернатор Хабаровского края передал городу Дебальцево новые автобусы
Фото: Личный Архив
- Да, что вы из Дебальцева привезли с собой? Какие чувства, ощущения?
- … Могу с горечью сказать, что там они натерпелись ой-ой-ой. Многие погибли - под американскими, польскими, чешскими, норвежскими ракетами и бомбами. Под немецкими, в том числе.
Кто-то уехал. Но те, кто там есть, - они русскую землю не отдадут. И мы их в этом поддержим.
- Я отправил вам мое интервью с Леонидом Пасечником, главой ЛНР, которое привёз из Луганска. Очень интересный человек. И у меня такое же, Михаил Владимирович, чувство - мы эту русскую землю - вместе с ними - не отдадим.
- Да. Во-первых, меня удивило, даже поразило - хотя я и раньше бывал там, я вам говорил, что девять раз с Иосифом Давыдовичем Кобзоном ездил, начиная с 2014 года или с 2015-го.
А меня поразило, что там молодежи очень много.
Я мастер-класс проводил, на медиа-форуме Союза журналистов России - по просьбе председателя Володи Соловьева. И вот - больше ста человек собрались, и в основном – молодежь.
И не то, что они приехали откуда-то, а они там родились, они там выросли, у них там родители, у них там родственники, у них там земля. Как же здорово!.
- Это вот и говорит о том, что они никуда не хотят уезжать. Это их дом.
- А вы что там?..
- А мы в Дебальцево, в Донецкой народной республике, берем курс на восстановление инфраструктуры - именно для детей и молодежи. Если хотят люди там жить - значит, они должны иметь возможность, где развивать детишек. Бассейн, Детский центр творчества, библиотеку мы там уже восстанавливаем, детский сад. Будут дети – будет жизнь.
- Да. Какие вы молодцы. А я в Туркмении Владимиру Путину как раз вопрос задавал по поводу того, что нужны песни, стихи о героях спецоперации. Хотел вас тоже спросить, как вы к этому относитесь?
- Положительно. Я как раз там на передовой пообщался с нашими ребятами, донецкими тоже.
Надо сказать, что каждый - герой и достоин того, чтобы о нем написали книгу, песню, стихотворение.
Там очень крепкие люди сегодня защищают русский мир. Я их поддерживаю. Крепкие духом и телом русские парни.
- Да. И девчонки.
- Уверен, что творческие люди напишут - и стихи, и песни. Я сам не силен в этом…
- Да ладно, вон какие книги выпустили…
- Но те, кто могут стихи и песни написать, уверен, они это сделают.
Хабаровский край будет помогать городу Дебальцево
Фото: Личный архив
- А вы же у себя в Хабаровске, я слышал, тепловоз новый запустили.
- Да, хороший, новый. К-2М.
- Вы сами там прям за рычагами, да, в кабине?
- Нет, ну, нельзя, зачем? У меня нет квалификации. Я просто пассажиром, с начальником железной дороги вместе проехали между двумя станциями. Испытали. Хорошо, прохладненько в кабине. Мягко идет, тихо. Сказка, а не машина!
- Понятно. Дома - чего, как? Все хорошо?
- Да нормально. Каникулы. Дети балдеют. Ходят в лагеря детские дневного пребывания. Занимаются во всяких кружках. Щенка выгуливают, Зевсом назвали.
- А, вы завели все-таки собачку?
- Конечно.
- Какая порода?
- Немецкая легавая. Или курцхаар. Назвали Зевсом. Это проголосовали подписчики в Telegram. Как вот люди сказали, так мы и назвали, как и обещали.
- Можете фотку прислать – Зевса?
- Конечно, могу.
- Во, пришлите. И из Дебальцево снимки тоже.
- Ладно.
Немецкая легавая. Или курцхаар. Назвали Зевсом
Фото: Личный архив
- Потому что я этого не видел нигде, вот из Дебальцево.
- Потому что вы ничего не следите, вообще - что у нас в Хабаровске.
- Да потому что, видите, Михаил Владимирович, я из одной командировки - в другую сразу же. Некогда просто.
- Ладно, ладно.
- Видите, я востребованный какой.
- Вот шлю фото: Дегтярев в Дебальцеве, Зевс в Хабаровске. Ладно, пока.
- Все, что ли? Подождите! Когда вы в Москве будете?
- Бывает иногда, в командировку приезжаю, бывает.
- Позвоните хоть. Просто я своих героев никогда не забываю, даже если не звоню, все равно я о них думаю.
- Значит, до созвона.
- Хорошо, ладно. Короче, я вам звоню.
* * *
- Да, Александр, и следите за «Пулеметом Дегтярева» (в Telegram . - А.Г.)
- А сейчас – фоточки, пожалуйста.
- Обнимаю.
- Обнимаю. Спасибо огромное. Хотел сказать – спокойной ночи. Счастливо, до свидания, я очень рад. Пока. Привет Галине. (супруга губернатора)
- Хорошо.