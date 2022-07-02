Губернатор Хабаровского края: НАТО приняло решение воевать с Россией до последнего украинца

Михаил Дегтярёв недавно приехал из Дебальцево Фото: Личный архив

Ночь с пятницы на субботу, 2, июля. У собеседников, перед тем, как поговорить по телефону, - традиционный обмен смс.

Гамов:

«Здравствуйте, Михаил Владимирович! А можно Вам позвонить - насчёт предсказаний Владимира Вольфовича о Зеленском и Украине?»

Дегтярёв:

«Привет. Спать надо! Ночь в Москве».

Гамов:

«Да? Так я звоню?»

Дегтярёв:

«Ну, давайте».

Набираю мобильник губернатора…

Своих не бросаем

- …Доброе утро, Михаил Владимирович!

- Приветствую.

- Это Радио "Комсомольская правда", сайт и газета..

- Очень рад. Придворный царедворец Александр Гамов.

- Да ладно. Я туркменский командировочный. Ездил в Ашхабад, я там два года служил в армии советской - в ТуркВО.

- В Луганске? (шутит, похоже)

- Нет, в Луганске я сперва был. Я в Туркмению потом уехал.

- Прекрасная страна. Я там был в городе Туркменбаши, бывший Красноводск.

- И я там был.

- Прекрасное место.

- Да… Вот. Очень интересный ваш пост по поводу новых… ну, не новых, а вечных, я бы так сказал, значит, Владимира Вольфовича, как назвать, прогнозов…

- Пророчеств. (появились в соцсетях накануне вечером. - А.Г.)

- Пророчеств, конечно. Вот.

- Я уже давно не публиковал.

- Ну, тем не менее, вот сейчас же опубликовали. Это с чем-то связано? С какими-то предчувствиями нашими с вами? Или - просто?

- Да нет, это же просто подняли мой старый пост по Украине. Он просто становится все более актуальным. И журналисты, я уверен, и читатели будут обращаться к наследию Жириновского (постоянно).

- Давайте его озвучим.

- Что - Зеленский – последний президент Украины. Их больше не будет. (Президентов.)

- Потому что Украины не будет?

- Конечно. Потому что не будет Украины, если он будет бомбить русских и устраивать геноцид. То, чем он, собственно, и занимается. Поэтому, конечно, НАТО приняло решение воевать до последнего украинца, через Украину с нами, с Россией. Мы воюем сейчас, фактически, со всеми странами НАТО. Кого там только нет…

Я недавно приехал из Дебальцево, мы будем там людям помогать, уже поставили пять автобусов. Сейчас идет ремонт у нас - в детском садике там, в детском центре творчества. Бассейн восстанавливаем в Дебальцево. Своих не бросаем, конечно, в беде…

Там наши натерпелись - ой-ой-ой!

Губернатор Хабаровского края передал городу Дебальцево новые автобусы Фото: Личный Архив

Пообщавшись с людьми

- Да, что вы из Дебальцева привезли с собой? Какие чувства, ощущения?

- … Могу с горечью сказать, что там они натерпелись ой-ой-ой. Многие погибли - под американскими, польскими, чешскими, норвежскими ракетами и бомбами. Под немецкими, в том числе.

Кто-то уехал. Но те, кто там есть, - они русскую землю не отдадут. И мы их в этом поддержим.

- Я отправил вам мое интервью с Леонидом Пасечником, главой ЛНР, которое привёз из Луганска. Очень интересный человек. И у меня такое же, Михаил Владимирович, чувство - мы эту русскую землю - вместе с ними - не отдадим.

- Да. Во-первых, меня удивило, даже поразило - хотя я и раньше бывал там, я вам говорил, что девять раз с Иосифом Давыдовичем Кобзоном ездил, начиная с 2014 года или с 2015-го.

А меня поразило, что там молодежи очень много.

Я мастер-класс проводил, на медиа-форуме Союза журналистов России - по просьбе председателя Володи Соловьева. И вот - больше ста человек собрались, и в основном – молодежь.

И не то, что они приехали откуда-то, а они там родились, они там выросли, у них там родители, у них там родственники, у них там земля. Как же здорово!.

- Это вот и говорит о том, что они никуда не хотят уезжать. Это их дом.

Будут дети - будет жизнь

- А вы что там?..

- А мы в Дебальцево, в Донецкой народной республике, берем курс на восстановление инфраструктуры - именно для детей и молодежи. Если хотят люди там жить - значит, они должны иметь возможность, где развивать детишек. Бассейн, Детский центр творчества, библиотеку мы там уже восстанавливаем, детский сад. Будут дети – будет жизнь.

- Да. Какие вы молодцы. А я в Туркмении Владимиру Путину как раз вопрос задавал по поводу того, что нужны песни, стихи о героях спецоперации. Хотел вас тоже спросить, как вы к этому относитесь?

- Положительно. Я как раз там на передовой пообщался с нашими ребятами, донецкими тоже.

Надо сказать, что каждый - герой и достоин того, чтобы о нем написали книгу, песню, стихотворение.

Там очень крепкие люди сегодня защищают русский мир. Я их поддерживаю. Крепкие духом и телом русские парни.

- Да. И девчонки.

- Уверен, что творческие люди напишут - и стихи, и песни. Я сам не силен в этом…

- Да ладно, вон какие книги выпустили…

- Но те, кто могут стихи и песни написать, уверен, они это сделают.

Хабаровский край будет помогать городу Дебальцево Фото: Личный архив

Сказка, а не тепловоз!

- А вы же у себя в Хабаровске, я слышал, тепловоз новый запустили.

- Да, хороший, новый. К-2М.

- Вы сами там прям за рычагами, да, в кабине?

- Нет, ну, нельзя, зачем? У меня нет квалификации. Я просто пассажиром, с начальником железной дороги вместе проехали между двумя станциями. Испытали. Хорошо, прохладненько в кабине. Мягко идет, тихо. Сказка, а не машина!

- Понятно. Дома - чего, как? Все хорошо?

- Да нормально. Каникулы. Дети балдеют. Ходят в лагеря детские дневного пребывания. Занимаются во всяких кружках. Щенка выгуливают, Зевсом назвали.

- А, вы завели все-таки собачку?

- Конечно.

- Какая порода?

- Немецкая легавая. Или курцхаар. Назвали Зевсом. Это проголосовали подписчики в Telegram. Как вот люди сказали, так мы и назвали, как и обещали.

- Можете фотку прислать – Зевса?

- Конечно, могу.

- Во, пришлите. И из Дебальцево снимки тоже.

- Ладно.

Немецкая легавая. Или курцхаар. Назвали Зевсом Фото: Личный архив

- Потому что я этого не видел нигде, вот из Дебальцево.

- Потому что вы ничего не следите, вообще - что у нас в Хабаровске.

- Да потому что, видите, Михаил Владимирович, я из одной командировки - в другую сразу же. Некогда просто.

- Ладно, ладно.

- Видите, я востребованный какой.

- Вот шлю фото: Дегтярев в Дебальцеве, Зевс в Хабаровске. Ладно, пока.

- Все, что ли? Подождите! Когда вы в Москве будете?

- Бывает иногда, в командировку приезжаю, бывает.

- Позвоните хоть. Просто я своих героев никогда не забываю, даже если не звоню, все равно я о них думаю.

- Значит, до созвона.

- Хорошо, ладно. Короче, я вам звоню.

* * *

- Да, Александр, и следите за «Пулеметом Дегтярева» (в Telegram . - А.Г.)

- А сейчас – фоточки, пожалуйста.

- Обнимаю.

- Обнимаю. Спасибо огромное. Хотел сказать – спокойной ночи. Счастливо, до свидания, я очень рад. Пока. Привет Галине. (супруга губернатора)

- Хорошо.