Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 июля 2022 года: Запад устал от Незалежной, Борис Джонсон стал почетным одесситом, а молдаване в Болгарии ограбили украинских беженцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS

БОРИС ДЖОНСОН СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ОДЕССЫ

Премьер-министр Великобритании скоро соберет все титулы, которые только возможно на Украине. Недавно его под именем Бориса Чуприны приняли в казаки, его именем назвали две набережные в украинских городах, а в субботу мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что наградил за заслуги перед Одессой британского премьер-министра сразу почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней, в результате чего Борис Джонсон сразу стал почетным гражданином города. В чем конкретно заключаются заслуги Джонсона перед городом Труханов рассказывать не стал. Может быть, Борис прислал ему свое фото топлес с выдающимися "грудными мышцами".

Джонсон стал первым подданным Ее Величества, получившим это звание с момента его введения в 1862-м году. Вот бы Ее Величество так ценило бы на британской Родине заслуги Джонсона!

БОРИС ДЖОНСОН ГАЗА ИМЕЕТ ТРОШКИ, НО ТИЛЬКИ ДЛЯ СЭБЕ

Не успел новый казак Борис Джонсон отрастить чуб или оселедец, как украинская рачительность полезла из Британии из всех щелей. Сейчас континентальная Европа озабочена вопросами газоснабжения в преддверии отопительного сезона и работы промышленности. И Великобритания доказывает, что не просто покинула Евросоюз, после чего проблемы ЕС ее перестали волновать. По сообщениям английской прессы, британские компании уже рассматривают варианты полного отключения трубопроводов для поставок газа в Европу, но предупредили правительство не афишировать эти их намерения, дабы "для экономики не наступили негативные последствия". В общем, Великобритания газа мае трошки, но тильки для сэбе, а Макрона там не стояло.

"АрестоWitch" ПРОИГРАЛ "Залужному"

Пока в политических верхах Киева идут подковерные схватки между военными и представителями штатской команды сотрудников Офиса президента Украины, в меню Ведьма-бара в столице Киев "Лысая гора" появились коктейли, отражающие современные политические реалии. По словам сотрудников бара, наибольшей популярностью у посетителей пользуется крепкий шот "Залужный", названный так в честь Главнокомандующего ВСУ. Совладелица бара, чей муж служит сейчас в 71 егерской бригаде ВСУ рассказал, что "Залужный" – это "коктейль с яйцами" на основе яичного ликера и Блю Кюрасао. Кроме этого, в меню есть и коктейли "Байрактар", "Чернобаевка" и "АрестоWitch". Последний, кстати, пользуется у посетителей наименьшей популярностью среди всех коктейлей. Может быть, в составе напитка как раз не хватает яиц, но посетители чаще говорят, что Арестович просто недостоин, чтобы в его честь называли коктейли.

ЗАПАД УСТАЛ ОТ УКРАИНЫ

Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признался, что во всем мире спадает волна интереса к конфликту на территории Украины и призвал лидеров стран Запада не забывать эту тему.

- Это очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это слово, – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации, - рассказал Зеленский.

Его наблюдение практически одновременно поддержала и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

- Война продолжается уже четыре месяца. На этом фоне - высокая инфляция, энергетический кризис. Ковид как проблема тоже никуда не денется. Так что ситуация становится все более проблематичной, - заявила Каллас в интервью изданию Politico, но тут же поправилась. - Мы не можем уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну.

Параллельно, по итогам опроса в США, население посчитало урегулирование на Украине одной из последних по значимости задач для президента. Вместо усилий по Украине американцы хотели бы видеть активность Байдена в борьбе с инфляцией, которую считают самой важной проблемой Соединенных Штатов.

Не время уставать Кайя! Посмотри на Байдена, который ведет американскую экономику к рецессии совершенно недрогнувшей рукой. Будь, как Байден!

ШАРИЙ ПОШЕЛ НА "ВЫ" НА РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ

Известный блогер украинского происхождения Анатолий Шарий открыто выразил свое презрение нынешнему руководству страны.

- Все сыновья призывного возраста секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны (одного из самых одиозных русофобов Алексея Данилова – прим. авт.) вывезены за пределы Украины. Вот у жлобов все как-то по-жлобски. В былые времена сыновья великих князей служили. А некоторые и погибали, написал Шарий в своем аккаунте. - А эти черти других посылают, своих - укрывают

Сыновья великих князей служили, только было это в Российской империи, ка и дети генералов в ней же. Сыновья нынешних российских генералов и сейчас служат и погибают наравне со своими бойцами. А вот великих князей у украинской элиты никогда и не было, если не считать Великого князя Киевского. Были, в общем-то паны атаманы, многие из которых вполне могли бы называться Грицианами Таврическими по имени известного персонажа из "Свадьбы в Малиновке", которую нынешняя Украина напоминает уже поболе восьми годиков. Неувязочка тут у Анатолия. Мягкое с мокрым сравнивать изначально нельзя.

СЕРБИЯ НЕ СТАНЕТ "ПЕХОТОЙ" НАТО

Республика Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, но останется приверженной соблюдению международного права. Об этом заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

- Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки, - заявил сербский министр и продолжил. - А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией.

По данным последних опросов на стороне России в конфликте с Украиной выступают 80% сербов. Оставшиеся 20% практически поровну поделены между симпатизантами Украины и теми, кто не имеет своего мнения по этому вопросу.

В БОЛГАРИИ МОЛДАВАНЕ ОГРАБИЛИ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Болгарская полиция задержала грабителей из Молдавии, которые угрозами вынудили семью украинских беженцев отдать им все свои сбережения и украшения. Добычей налетчиков стали более 200 тысяч левов (в пересчете по курсу - свыше 100 тысяч долларов США). Беженцы из Украины поселились по бесплатной аренде в апарт-отеле «Святой Влас» неподалеку от Бургаса. Двое грабителей проникли в номер под видом обслуживающего персонала, после чего, угрожая пистолетом, довели главу семьи до беспомощного состояния, связав ему руки и требуя выдать деньги, и скрылись, завладев добычей. Полиция сумела задержать грабителей, которые оказались приезжими из Молдавии, и теперь им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или даже пожизненное заключение. Вероятность последнего варианта исхода судебного процесса существенно вырастет, если выяснится, что на счету молдаван не один такой "подвиг".

Чисто Балканская история…

ПОЛЯКИ ВДОХНОВИЛИСЬ МЕЛЬНИКОМ

Пример украинского посла в Германии Андрея Мельника, периодически грубящего и хамящего немцам и наезжающего на высших руководителей ФРГ, явно стоял перед глазами лидера правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, когда он в очередной раз потребовал от Германии репараций за нанесенный их предками ущерб Польше во время Второй Мировой войны.

- Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен просто потому, что это всегда плохо кончается, - обосновал необходимость этих требования Качиньский и даже в немного удивился немецкому упрямству. - Очевидно, что если они платили другим, то почему не должны заплатить нам. Чем мы хуже?

Все ответы немцев, что репарации были выплачены и эти отношения урегулировали еще во времена СССР Качиньский яростно отметает.

Как говорил не слишком симпатичный герой одного популярного новогоднего мультфильма: "Маловато будет!"

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Российские войска освободили последний остававшийся под оккупацией украинской нацистской власти из крупных городов на территории ЛНР Лисичанск.

- Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил, что республика ни при каких обстоятельствах не будет выдавать своих граждан другим странам, даже если они есть в списках Эрдогана на депортацию.

- Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой видный врач-терапевт авторитетно утверждает, что холодная квартира зимой – это не только не страшно. А еще и полезно: " При низких температурах человек активнее, работоспособнее и даже худее". В том смысле, что когда дрожит от холода, то растрясает свои телеса.

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