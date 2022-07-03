Российский Белгород Украина обстреляла из нового, полученного от НАТО дальнобойного оружия

Губернатор белгородской области Гладков опубликовал фото разрушений

В ночь на воскресенье российские города Белгород и Курск подверглись обстрелам.

В Курске наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Губернатор Роман Старовойт сообщил, что благодаря грамотным действиям наши военных, пострадавших нет.

Губернатор области, который выехал сразу на место, рассказал, что частичные разрушения есть у 11 многоквартирных домов и у 39 частных, из которых 5 домов разрушены полностью. По жертвам – три человека погибли, еще четверо, в том числе, ребенок 10 лет, пострадали и доставлены в больницу. Губернатор области Гладков сообщил, что все повреждения будут устранены, а пять домов в частном секторе будут в кратчайшие сроки отстроены.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, опубликовал фотографии обломков сбитых украинских беспилотников

Есть сообщения, что ПВО возле Белгорода удалось сбить не менее пяти запущенных в сторону города объектов. Получается, что части все же удалось долететь. Судя по роликам в сети, на землю не осколки падали, а происходило срабатывание зарядов. Обстрелу со стороны Украины подвергся и освобожденный Мелитополь в Запорожской области.

Российский Белгород Украина обстреляла из нового, полученного с Запада дальнобойного оружия Фото: предоставлено очевидцем

Практически нет сомнений, что в этих обстрелах Белгорода и Курска виноват Запад. Тот самый, что предоставил новые вооружения Украине. Нет практически никаких сомнений, что удар был нанесен из предоставленного США и их союзниками оружия. Специалисты разберутся по осколкам, что это было – американские РСЗО, французские "Цезарь" или американские дальнобойные гаубицы М777 или те же немецкие САУ Panzerhaubitze 2000. Скорее всего, были применены все же американские РСЗО HIMARS, дальность которых позволяет накрыть оба из подвергшихся обстрелу городов.

Но в этом разберутся эксперты. Однако, главное в том, что этот обстрел стал возможным только после поставок этих вооружений. Раньше ничего подобного не происходило. Артобстрел из украинских наземных вооружений доставал только до пограничных сел на территории России, а что касается городов, то их редкие бомбардировки проводили вертолеты и беспилотники.

ПВО возле Белгорода удалось сбить не менее пяти запущенных в сторону города объектов Фото: предоставлено очевидцем

Все разговоры и первоначальные заверения Вашингтона, что эти вооружения предоставляются Киеву для оборонительных действий, что, дескать, руководство Украины дало гарантии о неприменении этих вооружений по территории России, все рассыпалось, как карточный домик. Украина применила поставленные вооружения не просто по территории России, а по обычным городам с мирными жителями. По городам, в которых, в отличие от украинских, не находится военные и их техника, а уж, тем более, они не рассредоточены во дворах жилых домов. В США не могли не понимать, что они дают оружие психически неуравновешенным нацистам, для которых нет ни голоса разума, ни морали, которые поглощены лишь стремлением как можно больше разрушить все, до чего смогут дотянуться.

Практически нет сомнений, что эти обстрелы – месть глубоко ущербных людей в украинском руководстве за потерю Лисичанска Фото: предоставлено очевидцем

Кстати, тот же Джон Кирби, официальный представитель Пентагона недавно признался, что Украина сама будет определять цели для новых вооружений, поставленных союзниками Киева. То есть официально умыл руки по поводу последствий вооружения Штатами опасного для всех соседних стран одержимых навязчивыми человеконенавистническими идеями экстремистов и террористов, коими и являются нынешний украинские власти. Кстати говоря, достаточно старый уже прием США, который они практикуют регулярно, неся хаос и разрушения, за что потом в итоге огребают, как в последнем по времени позорном бегстве из Афганистана.

Губернатор области Гладков сообщил, что все повреждения будут устранены, а пять домов в частном секторе будут в кратчайшие сроки отстроены

США вместе со своими союзниками еще раз доказали, что являются главными спонсорами и организаторами мирового терроризма, сумев вырастить посреди Европы самое настоящее государство-террорист. И с этим позорным клеймом на лбу тем же американцам должна быть заказана дорога в любой "приличный дом".

Губернатор белгородской области Гладков встретился с жильцами дома №29 на 2-ом Южном переулке

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