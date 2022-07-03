Банкам запретили хитрить с условиями по вкладам и кредитам. И вот, что меняется

Теперь банки будут давать полную информацию об условиях вкладов и кредитов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходят в прошлое времена, когда банки могли скрывать не слишком выгодную для себя информацию о вкладах. Помните рекламные плакаты с напечатанной крупным шрифтом ставкой (например – «Только у нас уникальный вклад -- от 15% годовых»), рядом с которой стояла скромная «звездочка». А под «звездочкой» как раз и было спрятано самое интересное: где-то в самом низу мелким шрифтом были напечатаны условия, при которых можно рассчитывать на привлекательный процент. Там-то и было указано, что такой вклад могут оформить, скажем, только рыжеволосые россияне в дни весеннего равноденствия, если таковые выпадают на четверг. Шутки шутками, но исчерпывающую информацию о банковских продуктах порой трудно было найти и на сайтах некоторых банков, и в письменных договорах, что вводило многих заемщиков в заблуждение.

С 3 июля банки обязаны указывать полную информацию обо всех важных условиях - ставке, сроках, возможности пополнения и досрочного закрытия вклада и т.д. - крупным шрифтом уже в самом начале договора. Причем, оформлено это должно быть в виде типовой таблицы не только в самом договоре, но и на сайтах банков, а также в офисах. Таким образом должна вырасти прозрачность работы банковских организаций. Все эти нововведения предписывает федеральный закон №324-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», положения которого вступили в силу сегодня, 3 июля.

Кроме того, вступают с сегодняшнего дня в силу и положения Федерального закона №329-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Полная стоимость любых потребкредитов отныне должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Это также повышает прозрачность предлагаемых банком условий кредитования. Полная стоимость кредита включает не только проценты по кредиту, но и другие связанные с ним платежи, — например, страховку и другие дополнительные услуги, о которых заемщик знает не всегда, потому что они также могли быть указаны мелкими шрифтом где-нибудь в конце.

В правительстве надеются, что все эти меры позволят повысить доверие россиян к банковской сфере в принципе, отчего выиграют и банки, и сами граждане.

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