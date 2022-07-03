3 июля Украина обстреляла российский город Белгород. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

- Ночью дом так тряхнуло, когда прилетала одна из «Точек У». Знаю, она была сбита силами ПВО. Всего было запущено три ракеты . И сбиты вообще-то были все, но одна упала на мирные кварталы. Да, погибли мирные жители. Это по роковому стечению обстоятельств оказались три жителя Харькова . Они были беженцами, которые хотели укрыться в мирном русском городе. Но погибли от атаки ракетных войск ВСУ.

Обломок беспилотника Ту-143 «Рейс»

Я на место удара в Белгороде не выезжал. Но точно знаю, что мы отвечаем ежедневно. И сейчас я наблюдал пуски ракетных комплексов «Искандер» по военным объектам в Харьковской области — туда, откуда били «Точкой У». И другого ответа не будет.

По жилым кварталам били кассетными боеприпасами. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Да, комплексы «Точка У» мобильны, они перемещаются. Успеть ударить по ней до отъезда — непросто. Средства воздушного наблюдения вычисляют их, и работа ведется в плановом режиме круглосуточно. Сейчас на этом направлении, вероятно, будут усилены средства ПВО. Но ведутся боевые действия и никто не может гарантировать, что Украина не запустит ракеты вновь. Так в день над Изюмом, когда я был там, сбивали по 7 ракет «Точек У».

Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения. Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

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