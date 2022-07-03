Выяснилось, что стало причиной агрессивного поведения акул на пляжах Египта. Фото: Shutterstock

1 июля у самой Хургады акула напала на женщину и откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась в больнице от потери крови и шока. 3 июля история повторилась — вновь акула напала на купающуюся женщину и убила ее.

В эфире Радио «КП» мы узнали у доктора биологических наук, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилла Кузищина, что теперь делать — сдавать билеты Хургаду или все же надо включить голову и организовать себе безопасный отдых.

- Нужно хорошо понимать, что акулы – типичный компонент фауны тропической зоны. Акула в Красном море может напасть повсюду. Насколько часто это может случиться – это уже другой вопрос. За последние много лет это далеко не первое нападение. Повторится ли это вновь – никто не знает. Чаще всего нападают акулы-рейдеры, акулы, приспособленные для питания крупной добычей. Они всегда развивают большую скорость, двигаются вдоль береговой линии и их очень сложно отследить. Вполне вероятно, что это будет единственная атака, и акула уйдет. А может, и останется.

Обезопасить себя можно, только если будет хорошо работать мониторинговая служба спасения и предупреждения об акулах. Разумеется, в любом месте, где могут появиться акулы, должна быть служба спасения, служба наблюдения, которая будет использовать разного рода технические средства, чтобы оповестить людей о приветствии акул. Я предполагаю, что после этого случая, чтобы не потерять туристов, власти города и владельца отелей Хургады усилят меры безопасности. По крайней мере, должна быть служба, предупреждающая людей при появлении акулы, что всем нужно выйти из воды.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ БЕЗДЕЙСТВОВАЛА

- Я видел кадры, снятые во время нападения акулы. И к сожалению, видел полное бездействие службы спасения. Очень опасная ситуация. Мне показалось, что была относительно небольшая глубина – метра два. Именно на этой глубине многие виды акул находят свою жертву. Включая самую агрессивную, самую опасную — тигровую акулу. Она бросается на все движущееся и сокрушает, даже когда она не голодна. По идее, все, кто там был в воде, должны были бы немедленно эту воду покинуть. Там молниеносно должны были появиться спасатели на катерах, на чем угодно, чтобы человеку оказать грамотную первую помощь, а всех остальных выгнать из воды.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЛИШНЯЯ ЕДА?

Сейчас называют две причины нападения: недавно у берегов Хургады затонуло судно, на котором перевозили овец. Второе: обычно люди берут кучу еды, чтобы прикармливать красивых рыб, а рыбы привлекают акул.

- Примерно 10 лет назад тоже в Красном море на курортах Египта случилась история, когда тоже было нападение акул. Тогда там следовало судно из Австралии в Европу, которое перевозило овец. И погибших овец выбрасывали за борт. Акулы океанического комплекса, которых называют длинноперые акулы, следовали за кораблем в Индийском океане, зашли за судном в Красное море. А через Суэцкий канал не пошли. Поэтому временно образовалась концентрация акул в районе курортов. И произошло несколько нападений. И если сейчас затонуло судно с овцами, вполне вероятно, что эти акулы, которые следовали за этим судном, оказались в курортной зоне.

ЕСЛИ ВИДИТЕ АКУЛУ, ДЕРЖИТЕ ЕЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ОТПЛЫВАЙТЕ К БЕРЕГУ

На вопрос «Как себя вести, если ты сталкиваешься с акулой?», профессор достаточно жестко отметил, что жизнь — это не дурацкие голливудские фильмы. И человек редко выходит победителем из схватки с акулой.

- У акулы в воде тысяча шансов к одному против человека. Максимум, на что можно рассчитывать: если акула не голодная, она сразу атаковать не будет. Нужно держать ее в поле зрения и максимально быстро выбираться из воды.

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