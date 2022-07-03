После освобождения ЛНР Донецк замер: Врагу недолго осталось издеваться над городом и Донбассом

Измученный украинскими обстрелами Донецк с нетерпением ждет полного освобождения Донбасса. Фото: REUTERS

ВСУ не стали сражаться за Лисичанск «до последнего», как за Мариуполь. Была вялая попытка зацепиться за нефтеперерабатывающий завод и промзоны, но желающих оказаться в плену было немного. И так в боях за Лисичанск-Рубежное, погибло свыше 2000 военнослужащих ВСУ и нацбатов. Группировке ВСУ дали более-менее спокойно уйти, чтобы не превращать Лисичанск в руины – нам же все это восстанавливать. Город и так пострадал во время последнего месяца боевых действий, а еще бросается в глаза его общая запущенность: облупленные стены, ужасные дороги, некошеные газоны – даже Киевский район Донецка, находящийся под постоянными обстрелами, выглядит опрятнее.

В отличии от Мариуполя, пережившего затяжные городские бои, жители Лисичанска не скрывают, что ждали наших. И уже не бояться общаться на камеру, как было в начале спецоперации – многие опасались, что случится политическое решение и освобожденные территории вернут обратно Украине. А там не забудут «предателей» и обязательно с них спросят – было много печальных примеров.

Как рассказали корреспонденту "КП" офицеры ЛНР в неофициальном разговоре, падение Лисичанска резко изменило соотношение сил на этом театре боевых действий. Противник отходит к Северску и нет сомнений, что и оттуда его выбьют. Впереди - совместная операция российской армии и армейских корпусов ЛНР и ДНР – бои за Артемовск (Бахмут) и освобождение всей Славянско-Краматорской агломерации, городов, где и началась эта война 8 лет назад.

Отдельная проблема – положение Донецка и городов-спутников: Макеевки и Ясиноватой. Их постоянно обстреливают из так называемого «Авдеевского полукотла», взять который пока не удается. Сегодня утром Ясиноватая пережила страшный артналет, есть убитые и раненые. А ближе к вечеру начали бить по Донецку. Без лишней бравады, я, во время написания этих строк, успел полежать под столом на кухне – прямо над моим домом, ПВО сбило «Точку» или снаряд РСЗО типа «Урагана». А сразу же после работы зенитчиков, буквально через несколько минут, несколько тяжелых снарядов прилетели в соседний квартал, считающийся «тыловым».

Я слышал их «выходы» - враг совсем рядом. И опять мне пришлось прерваться и сесть в простенок между комнатами. Улицы Донецка сразу же вымерли, давно уже никто не выглядывает в окна посмотреть: «чо там бахает?». По официальным информационным каналам прошло предупреждение – не покидать дома без надобности, соблюдать осторожность. Но - никто не жалуется. И не потому, что привыкли - чувствуется, что противнику недолго осталось издеваться над городом и Донбассом.

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