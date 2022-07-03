Затонувшие из-за жадности бизнесменов овцы могли стать причиной нападения акул в Хургаде

Большое количество акул привлек к берегам Египта затонувший корабль с овцами. Фото: Shutterstock

Российские дайверы в Хургаде выдвинули свою версию нашествия акул к пляжам египетских курортов. Один из них рассказал в своем блоге, что около трех недель назад в Красном море, у берегов соседнего Судана, затонул теплоход, перевозивший баранов в Саудовскую Аравию к празднику Курбан-Байрам, который в этом году будет отмечаться 9 июля. Якобы вместо положенных шести тысяч голов алчные бизнесмены загнали на борт все пятнадцать. Небольшое старенькое судно попало в шторм, перевернулось и пошло ко дну, все животные утонули. Течением их туши разнесло по Красному морю, и такое пиршество не могло не привлечь туда множество акул, в том числе редко заплывающих в эти воды акул-мако, которые и нападали на женщин в Хургаде. Это самая быстрая и одна из наиболее агрессивных в мире акул. В длину достигает 3,5 метров. Важная особенность: акула-мако не пропускает практически никакой добычи и атакует даже, когда сыта.

Дайвер пишет, что, часто бывая в Хургаде, никогда не видел там акул. Но, узнав о гибели судна с баранами, он принялся предупреждать друзей, что в море может стать опасно. Потому что помнил, что в прошлом страшные нападения акул на людей в Шарм-эль-Шейхе случились тоже после того, как затонул корабль с баранами, шедший к саудитам.

«Надо было принимать меры, выделять специальные средства на каждый пляж, предупреждать туристов. С вертолетов патрулировать, как в Австралии. Не было сделано ничего!» - сокрушается автор поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корабль заманил акул, убивающих туристов на побережье Египта. Раскрыта причина чудовищных атак в Хургаде

Профессор-ихтиолог Кирилл Кузищин: Где были спасатели, пока акула убивала туристку (подробнее)

Акулы убивают людей в Хургаде: Десять важных правил для туристов

Инструктор по дайвингу дал 10 советов туристам в Хургаде, чтобы не спровоцировать акул (подробнее)