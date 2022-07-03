Андрей Малахов разбушевался в эфире

Телеведущий Андрей Малахов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Малахов некоторое время назад вернулся на экраны с новыми программами. Теперь легендарный телеведущий не перемывает кости своим героям и не трясет грязным бельем на всю Россию. Эфиры со звездой стали больше напоминать любимые советские передачи о добром и вечном.

Андрей Малахов вновь блистает в эфире телеканала "Россия 1". Его новое музыкальное шоу посвящено русским самородкам и артистам, которые пропали с радаров по тем или иным причинам.

В очередном выпуске телеведущий настолько проникся пением пермского пенсионера про "Старый конь борозды не портит", что не сдержался. Артист стал подпевать гостю, потом разбушевался от эмоций и пустился в пляс в компании других участников шоу.

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"Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным", - хвастался недавно Андрей. Речь идет о программе "Песни от всей души".

Стоит отметить, что Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он обожает свою работу. "Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе", - говорил он.

А еще Андрей очень верующий человек. Он часто молится и просит у Бога помощи. "Для психологического состояния это идеально - прийти после работы в тишину храма, где никого нет, горят свечи и побыть там 10 минут просто для восстановления", - делился телеведущий.