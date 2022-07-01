Плачущий Андрей Малахов учинил скорбную вакханалию после смерти Юры Шатунова

Cо дня смерти Юрия Шатунова прошло девять дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cо дня смерти Юрия Шатунова прошло девять дней. Поклонники и друзья продолжают скорбеть по поводу безвременной кончины певца. Тяжело переживает уход артиста Андрей Малахов. Он дружил с вокалистом. Ради памяти исполнителя хита "Белые розы" телеведущий собрал в студию тех, кому Юрий был не безразличен.

Андрей Малахов подготовил к выходу новое шоу, посвященное смерти Юрия Шатунова, который скончался 23 июня 2022 года. "Сейчас вместе с нашим столом вся страна у экранов телевизоров будет вспоминать Юру Шатунова", - сказал он.

В эфире гости вспоминали о певце разные истории из жизни. Эмоций никто не сдерживал. Камера крупным планом показывала лица артистов. Плакал Андрей, рыдали гости. Тут же, в слезах, играли на баяне самые известные хиты группы "Лаковый май", подпевая скрывающимися от слез голосами.

К скорбной вакханалии присоединились и гости в соцсетях. Поклонники пишут о том, что "Юра Шатунов навсегда останется в людских сердца". Некоторые почем свет клянут Андрея Разина, с которым последние годы судился певец за право исполнять песни. Как известно, музыкант запретил Юре исполнять наследие "Ласкового мая".

К слову, продюсер на девятый день смерти Шатунова прервал молчание и сделал заявление. "Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни - большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие Небесное", - написал Разин.

Отношения Разина и Шатунова всегда были на эмоциях. Они мирились, ругались, поливали друг друга грязью, но всегда оставались близкими друг другу людьми. Андрей является крестным сына певца. Бывшая жена Разина сообщила, что тот сильно переживает горе. Легенда отечественного шоу-бизнеса ушел в тень в эти скорбные дни.