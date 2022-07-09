Сын актрисы Зинаиды Кириенко рассказал, в чем был секрет ее молодости

Зинаида Михайловна Кириенко ушла из жизни 12 февраля 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня дети, внуки и правнуки Зинаиды Кириенко по семейной традиции соберутся на её даче в подмосковном поселке Звягино. Зинаида Михайловна ушла из жизни 12 февраля этого года. О том, как было принято отмечать день рождения мамы, kp.ru рассказал ее младший сын Максим.

- Последние лет двадцать мы отмечали мамин день рождения на даче. И сегодня обязательно накроем длинный стол, за которым может уместиться человек 30, - говорит Максим Тарасевский. – Какие блюда готовила мама? Ее фирменное - вареники с картошкой и жареным луком. Очень вкусно. Она подключала всех домашних к лепке. Но это на зимние праздники. Летом на столе обязательно была окрошка.

- Разница в возрасте между вашими родителями 10 лет, причем старше была мама. Она вышла замуж за вашего отца Валерия Тарасевского, когда ему было только 17 лет. Для того времени (начало 60-х) довольно экстремальная разница. Но брак, по признанию Зинаиды Михайловны, был счастливым. Чувствовалось, что мама – старшая в семье?

- Мы с братом этого не замечали. Отец был высокий, стройный, красивый. Он не выглядел юнцом рядом с мамой. Наоборот, мама всегда выглядела моложе своих лет. Они очень подходили друг другу.

- После ухода знаменитостей, часто возникают имущественные споры между их наследниками…

- У нас все давно решено. Еще когда был жив папа (Валерий Тарасевский умер от сердечного приступа 18 лет назад – Ред.), родители решили этот вопрос и определили, что кому достанется. Как у Булгакова: человек смертен, но это еще полбеды, иногда он внезапно смертен. Об этом важно помнить родителям, если они хотят сохранить дружеские отношения между детьми. Отец с мамой все заранее продумали, поэтому никаких ссор между мной и братом Тимуром быть не должно. Мама хорошо знала жизнь и сделала все, чтобы избежать возможных неприятных моментов в будущем, чтобы даже мысли о скандальной дележке наследства избежать...