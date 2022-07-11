Атакованную вандалом картину «Иван Грозный и его сын Иван» закроют пуленепробиваемой капсулой

В мае журналистам показали результат работы реставраторов над картиной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для охраны картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» 1581 года, более известной в народе как «Иван Грозный убивает своего сына» предпримут беспрецедентные меры. Работу художника, выставленную в Третьяковской галерее, скроют под пуленепробиваемой капсулой.

В последний раз картина сильно пострадала после атаки вандала 25 мая 2018 года. Тогда холст и раму металлическим столбиком испортил противник работы Репина —приехавший из Воронежской области Игорь Подпорин. Он мотивировал неадекватные действия тем, что на картине «все ложь». Замоскворецкий суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима.

Полотно кропотливо восстанавливали реставрировали четыре года. Для этого понадобились новейшие материалы и технологии в реставрационной области, также специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау.

Теперь у посетителей Третьяковки не будет возможности увидеть работу Репина «живьем». Она будет спрятана под специальным стеклом: «антивандальным, антибликовым и пуленепробиваемым». Ровно такой же защитой, как объяснила глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, закрыты произведения «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли в Галерее Уффици во Флоренции.

Картина «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли.

К слову, Ивана Грозного вместе с сыном атакуют не в первый раз. В 1913 году полотно пострадало от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Тогда пришлось фактически заново восстанавливать лица царя и царевича. Реставрировал картину и сам Репин.

А в 2013 году православные активисты требовали убрать полотно из галереи, утверждая, что оно «клеветническое», поскольку доказательств убийства Иваном Грозным сына нет.