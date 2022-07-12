Мишустин сообщил, что спрос на российскую сельхозпродукцию вырос в разы

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Из-за мирового продовольственного кризиса спрос других стран на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в разы. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии во вторник.

- Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы, - заявил Мишустин.

Премьер сообщил, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве. По прогнозам правительства первых результатов в сферах сельхозтехники и селекции семян можно ждать примерно через 2,5 года, в том числе по обеспечению российской и белорусской сельхозтехникой, а также отечественными семенами.

- Важная задача - это максимальное развитие собственного производства: начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, - сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что на льготные кредиты аграриям правительство в этом году дополнительно предусмотрело еще 200 млрд. рублей. Мишустин отметил, что важно не снижать темпы в сельском хозяйстве, несмотря на санкции.

Во вторник члены кабмина также поучаствовали в стратегической сессии по направлению «Промышленность». Мишустин напомнил, что промышленность - один из важнейших двигателей экономики и пообещал, что за эффективностью расходования государственных средств в промышленности будет особый контроль.

- Наш главный приоритет сегодня, как мы уже не раз подчеркивали, - это развитие собственного производства, - заявил Мишустин.

Кстати, именно во вторник стало известно, что должность главы Минпромторга стала вице-премьерской. Такое решение принял Владимир Путин. Президент увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга. Кандидатура главы ведомства Дениса Мантурова внесена в Госдуму. Депутаты должны проголосовать за него на внеочередном заседании Думы 15 июля.

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