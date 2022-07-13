Такие совпадения бывают редко: где и как смотреть самое большое суперлуние с Сатурном и Юпитером в Москве и Московской области

В Московском планетарии рассказали, что 13 июля Луна окажется на кратчайшем расстоянии от Земли Фото: Shutterstock

В ночь с 13 на 14 июля москвичи смогут увидеть не просто полнолуние, а еще и суперлуние – то есть спутник Земли будет невероятно больших размеров. Большая луна в небе в этом году уже бывала. Но такое совпадение - и суперлуние, и полнолуние, — в этом году происходят впервые.

- Обычно Луна находится от нас в среднем на расстоянии около 400 тысяч километров. Но поскольку она движется по эллиптической орбите то бывает то дальше, то ближе от Земли, - объяснила в эфире радио «Комсомольская правда» научный директор Московского планетария Фаина Рублева. - Сегодня Луна окажется на кратчайшем расстоянии от Земли, и это совпадет с полнолунием. Такие совпадения бывают редко. Когда случится в следующий раз – пока не известно.

Когда и где смотреть на невероятное явление? Если погода будет ясной, то огромную Луну в небе будет сложно не заметить невооруженным глазом. Где-то после девяти часов вечера Луна появится над горизонтом на востоке и начнет двигаться в сторону юга. В 21:38 по московскому времени произойдет полнолуние.

Еще одна особенность сегодняшнего вечера в том, что кроме Луны, в небе увидеть можно будет еще и две планеты – Сатурн и Юпитер.

- Кольца Сатурна разглядеть можно будет только в телескоп или очень хороший бинокль. Но сами планеты будут рядом с Луной, их можно будет разглядеть и так. Это прекрасная картина. Я всем желаю интересных наблюдений, - сказала Фаина Рублева в завершении разговора.

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