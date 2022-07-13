Разрушивший свою жизнь Алексей Панин впервые рассказал о печальной участи четвертой дочери

Алексей Панин в 2021 году впервые объявил о том, что у него четыре дочери. Фото: Александр ГЛУЗ

Алексей Панин в 2021 году впервые объявил о том, что у него четыре дочери. Все девочки появились на свет от отношений актера с разными женщинами. С тремя девочками артист поддерживает отношения, а вот с самой младшей не видится. И вот почему.

Алексей Панин никогда не рассказывает о своей личной жизни. Много лет назад имя актера полоскали все кому не лень из-за его скандального расставания с Юлией Юдинцевой. Артист с 2008 года бился с бывшей возлюбленной за право воспитывать дочь Нюсю. В итоге девочка сейчас живет с отцом в Испании и работает официанткой в кафе.

При этом у звезды есть еще три младшие дочки от прежних отношений. В 2011 году гинеколог Татьяна Савина родила Алексею дочь Марию. Буквально через несколько дней третьего ребенка артисту подарила еще одна женщина Ольга Маруженко. Девочку назвали Софией.

Три старшие дочери Алексея Панина. Фото: СОЦСЕТИ

Четвертая наследница по имени Адель не знает, кто ее настоящий отец. Панин пояснил, что временами общается с матерью девочки и знает, как живет его наследница, но не считает нужным вторгаться в чужую семейную жизнь.

"Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я ее отец", - признался он.

По словам Алексея, он постоянно на связи с Соней. А вот с еще одной дочерью, Машей, никакой связи сейчас не поддерживает. Девочке 11 лет. Ее мать когда-то наотрез отказалась от общения с бывшим возлюбленным.

"У нас была слишком бурная жизнь... Мы, по идее, должны были быть вместе, мы должны были быть одной семьей. Таня так много вложила в эти отношения, а я все это в то время разрушил. Она все это терпела, терпела, терпела... А потом просто приняла для себя волевое решение: отрезать, как аппендицит", - пояснил актер.