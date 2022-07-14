Всю неделю парламент держал драматическую паузу, для чего же Госдуму экстренно выдернули с летних каникул на внеочередное заседание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всю неделю парламент держал драматическую паузу, для чего же Госдуму экстренно выдернули с летних каникул на внеочередное заседание. О готовящейся сессии стало известно еще в воскресенье, 10 июля, а более-менее внятный комментарий появился лишь в четверг.

И вот какие планы и причины у депутатов на экстренное заседание Госдумы России на эту пятницу, 15 июля 2022 года.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Более-менее известна повестка законопроектов. За последнюю пару недель в парламент внесли больше 60 документов, но в пятницу рассмотрят 16.

Володин раскрыл причины проведения Госдумы России, которое намечено на 15 июля 2022. Парламент не планирует заниматься бюджетом, вопросами «войны и мира», «статуса госграницы», международными договорами…

То есть, все те прогнозы политологов, которые посыпались с начала недели, не оправдались. А сколько версий было: "мы сейчас объявим Украине войну", "присоединим ДНР и ЛНР", "отключим Европе газ"… Все оказалось прозаичнее и проще.

В Госдуме подтвердили, что в пятницу рассмотрят законопроект о присвоении пограничникам, попавшим на спецоперацию, статуса ветеранов боевых действий. Они получат льготы на оплату коммуналки и проезд.

Судя по всему, в первую очередь парламент займется законопроектами, спущенными из правительства. Повестки до конца не названа, но вероятно депутаты рассмотрят:

- Поправки в Уголовный кодекс, которые позволят зеков с особо тяжкими статьями раньше переводить из тюрьмы на принудительные работы. То есть, сидеть за решеткой они будут меньше — это, как сказано в пояснительной записке, поможет их социализации.

- Упрощенное оформление пенсий за счет использования новых технологий.

Интересно, что Совфед не будет отдельно собираться для рассмотрения этих документов. Оказывается, в 105-й статье конституции написано, что если сенаторы в течение двух недель не рассмотрят спущенные из Думы законы, то документы принимаются автоматически.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Еще Владимир Путин хочет сделать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 11-м вице-премьером. Такой указ президент подписал во вторник. Но сначала кандидатуру должна принять Госдума.

Спасибо поправкам в конституцию — они дали нижней палате парламента право согласовывать премьер-министра и всех несиловых членов Кабмина. И, видимо, депутаты собираются своим новым правом воспользоваться по полной.

Мантурову придется три дня подряд (!) ездить на Охотный ряд, чтобы убедить народных избранников в своей готовности к повышению. Ему надо по отдельности встретиться со всеми пятью фракциями Думы, а в пятницу выступить уже перед всеми на заседании, ответить на вопросы комитетов и политических партий.

Положа руку на сердце, вряд ли парламент Мантурову откажет. Денис Валентинович больше десяти лет возглавляет министерство, начал, когда Путин еще был премьером. Таких «долгожителей" в Кабмине немного. Но попотеть все же придется. Особенно, придется объяснить, почему нам теперь столько всего надо импортозамещать? Где эта самая промышленность была раньше?