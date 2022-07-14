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Политика14 июля 2022 11:10

Володин раскрыл карты: Войну объявлять на экстренном заседании Госдумы точно не будут

Причины проведения экстренного заседания Госдумы России 15 июля 2022 раскрыл спикер Володин
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Всю неделю парламент держал драматическую паузу, для чего же Госдуму экстренно выдернули с летних каникул на внеочередное заседание.

Всю неделю парламент держал драматическую паузу, для чего же Госдуму экстренно выдернули с летних каникул на внеочередное заседание.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всю неделю парламент держал драматическую паузу, для чего же Госдуму экстренно выдернули с летних каникул на внеочередное заседание. О готовящейся сессии стало известно еще в воскресенье, 10 июля, а более-менее внятный комментарий появился лишь в четверг.

И вот какие планы и причины у депутатов на экстренное заседание Госдумы России на эту пятницу, 15 июля 2022 года.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Более-менее известна повестка законопроектов. За последнюю пару недель в парламент внесли больше 60 документов, но в пятницу рассмотрят 16.

Володин раскрыл причины проведения Госдумы России, которое намечено на 15 июля 2022. Парламент не планирует заниматься бюджетом, вопросами «войны и мира», «статуса госграницы», международными договорами…

То есть, все те прогнозы политологов, которые посыпались с начала недели, не оправдались. А сколько версий было: "мы сейчас объявим Украине войну", "присоединим ДНР и ЛНР", "отключим Европе газ"… Все оказалось прозаичнее и проще.

В Госдуме подтвердили, что в пятницу рассмотрят законопроект о присвоении пограничникам, попавшим на спецоперацию, статуса ветеранов боевых действий. Они получат льготы на оплату коммуналки и проезд.

Судя по всему, в первую очередь парламент займется законопроектами, спущенными из правительства. Повестки до конца не названа, но вероятно депутаты рассмотрят:

- Поправки в Уголовный кодекс, которые позволят зеков с особо тяжкими статьями раньше переводить из тюрьмы на принудительные работы. То есть, сидеть за решеткой они будут меньше — это, как сказано в пояснительной записке, поможет их социализации.

- Упрощенное оформление пенсий за счет использования новых технологий.

Интересно, что Совфед не будет отдельно собираться для рассмотрения этих документов. Оказывается, в 105-й статье конституции написано, что если сенаторы в течение двух недель не рассмотрят спущенные из Думы законы, то документы принимаются автоматически.

НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Еще Владимир Путин хочет сделать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 11-м вице-премьером. Такой указ президент подписал во вторник. Но сначала кандидатуру должна принять Госдума.

Спасибо поправкам в конституцию — они дали нижней палате парламента право согласовывать премьер-министра и всех несиловых членов Кабмина. И, видимо, депутаты собираются своим новым правом воспользоваться по полной.

Мантурову придется три дня подряд (!) ездить на Охотный ряд, чтобы убедить народных избранников в своей готовности к повышению. Ему надо по отдельности встретиться со всеми пятью фракциями Думы, а в пятницу выступить уже перед всеми на заседании, ответить на вопросы комитетов и политических партий.

Положа руку на сердце, вряд ли парламент Мантурову откажет. Денис Валентинович больше десяти лет возглавляет министерство, начал, когда Путин еще был премьером. Таких «долгожителей" в Кабмине немного. Но попотеть все же придется. Особенно, придется объяснить, почему нам теперь столько всего надо импортозамещать? Где эта самая промышленность была раньше?

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