Пропавший из КВН Александр Масляков раскрыл правду о своем состоянии

Александра Маслякова в ближайшее время не стоит ждать на экране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не успели поклонники порадоваться скорому возвращению Александра Маслякова в КВН, о котором сообщал сын телеведущего, как стало известно о том, что публика все-таки в ближайшее время не увидит кумира на экране. 80-летний шоумен вышел на связь и честно признался, что с ним происходит.

Александра Маслякова в ближайшее время не стоит ждать на экране. Из минувших трех игр, прошедших в Екатеринбурге, Светлогорске и Крыму, Александр Васильевич выступил в роли ведущего лишь на одной из них, а потом уступил место коллеге по цеху Валдису Пельшу.

Александр Васильевич рассказал о проблемах со здоровьем. В настоящее время он соблюдает строгие рекомендации врачей, так как дважды переболел коронавирусом. Последний раз опасный недуг сразил его в феврале 2022 года. Телеведущий плохо себя чувствовал.

Спустя несколько месяцев последствия болезни все еще беспокоят артиста. "Вирус ковида опять начинает поднимать голову. Поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах", - цитирует его "АиФ".

По словам сына звезды Александра Маслякова-младшего, помимо Пельша ведущими КВН были выбраны Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский. Отметим, осенью 2021 года Масляков рассказывал, что собирается завершить карьеру. "Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются", - заявлял бессменный руководитель популярной программы.