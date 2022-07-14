Труба закрыта: Россия поставила Европу на колени с помощью её же санкций

В общем, все стало настолько грустно, что в Германии сейчас в середине июля, за несколько месяцев до начала отопительного сезона начали отбирать уже закаченный газ из подземных хранилищ Фото: REUTERS

Плачевные перспективы снабжения Германии "газом" вызывает все больший ужас у местного населения и политиков. Если раньше вице-канцлер правительства ФРГ Роберт Хабек советовал пускать в душе "тонкую струйку" для экономии, то теперь стало ясно, что придется переходить на капельницу. Если не в душе, то в вену из-за переживаний.

А все из-за последних новостей, поступающих с газового фронта. Вроде бы Канада пообещала отправить отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток", но тут восстали канадские свидомые, которые сказали, что подают иск в Верховный суд Канады для запрета передачи турбины, поскольку это нарушение санкций.

Сам "Газпром" заявил, что не получил ни одного документа о проведенном ремонте, никаких сертификатов, подтверждающих исправность узлов, а без таких бумажек от исполнителя ремонта и фирмы-изготовителя, то есть от того же "Сименса", турбину даже после ее физического получения ставить на рабочее место никто не будет. Слишком большой риск, слишком большой простор для последствий. Да и даже если бумажки появятся в срок, то тут тоже, наверное, надо все будет протестировать, проверить работоспособность агрегата. В общем, если с турбиной вся эпопея закончится к началу-середине августа – это немцам (и всей остальной Европе тоже) очень сильно повезет. Но это вряд ли. Напомним, что до конца ежегодного заранее запланированного профилактического ремонта осталось всего неделя. Заработает ли "Северный поток" через 7 дней – это вопрос, который буквально не дает покоя сейчас ни рядовому бюргеру в Гамбурге, ни федеральному канцлеру в Берлине.

А тут еще неприятность подкралась. И не одна. Сначала это была забастовка работников нефтегазовой отрасли в Норвегии, в ходе которой было обещано, что добыча газа сократится на 13% на этот период. Но забастовку правительству удалось подавить. Потери составили всего 1% добычи. Но вместо забастовки случилась авария.

"Компания Equinor 11 июля зарегистрировала утечку газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A (где происходит бурение и переработка), в процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла еще одна утечка газа на платформе райзера Sleipner R", - сообщили источники ресурса "Нефть и капитал". Кроме самих газодобывающих площадок по производственным причинам пришлось закрыть и газоперерабатывающий завод Nyhamna (мощность — 79,8 млн куб./сутки). А немногим раньше произошли два взрыва на газоперерабатывающих заводах в США, которые остановили отправку сжиженного газа из США в Европу.

В общем, все стало настолько грустно, что в Германии сейчас в середине июля, за несколько месяцев до начала отопительного сезона начали отбирать уже закаченный газ из подземных хранилищ. То есть закачка идет в каких-то минимальных объемах, но отбор газа ее перекрывает по объемам.

А это, уважаемые дамы и господа, уже симптом. В середине лета отбирать газ из ПХГ – такого не было в современной истории никогда.

Как тут не вспомнить того же Роберта Хабека, который в молодости грозил Путину в своих выступлениях, что, мол, дайте только нам, представителям "зеленых" прийти к власти, и вы не узнаете Германию через полгода, поскольку мы откажемся от вашего русского газа для осуществления "зеленого перехода". Как сказки писал, которые действительно сочинял по молодости. Только тогда для детей, а теперь это грустные сказки для взрослых. Практически, ужасы. И Хабек со своей струйкой может вполне посоревноваться со Стивеном Кингом с его монстрами.

Немецкие СМИ не перестают чередовать ужасы о предстоящей зиме со своими советами населению, что делать. Так, например, крупнейшая газета "Бильд" напечатала советы про то, что человеку вовсе не обязательно мыть все тело в душе, достаточно ограничиться всего лишь четырьмя местами – подмышки, руки, ноги и паховая область вместе с попой. А остальные части тела, по мнению авторитетных немецких дерматологов, либо не пахнут, либо можно потерпеть. Некоторые даже считают запах свежего пота приятным. В общем, дерматологи немецкие Хабека с его тонкой струйкой переплюнули.

А еще полезно крутить педали велосипеда, чтобы экономить топливо. Совсем, как Байден, например. Только лучше не падать, в отличие от него. Правда, ездить на велосипеде и не потеть еще никто не научился. Так что, получается тож на тож.

Куда ни кинь, всюду клин. И выбить его можно только российским газом. Которого нет.

Потому что санкции работают.

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