Проблем с «Хэппи Мил» несколько. Прежде всего — в названии. Фото: Shutterstock

Рестораны «Вкусно — и точка» под новым брендом отработали первый месяц. Эпохальное открытие флагманского ресторана на Пушкинской площади в Москве, срочный запуск сотен ресторанов в России и возвращения в меню «Биг Тейсти» с новым названием. Однако другие продукты вроде «Биг Мака» или детское комбо-меню «Хэппи Мил», в которое входит игрушка, так и не получили свою реинкарнацию.

В пресс-службе ресторанов на запрос «Комсомолки» лаконично ответили:

— Пока новостей нет.

Источник kp.ru в менеджменте компании пояснил, с чем связаны задержки:

— Сейчас перед новыми владельцами стоят более важные вызовы, чем поиск игрушек для детских наборов. Нехватка картошки, проблемы с поставщиками, которые присылают некачественные продукты (в новых ресторанах несколько раз замечали заплесневелые булки — прим.авт.), переговоры с другими франчайзи, которые работали под вывеской «Макдоналдс».

Проблем с «Хэппи Мил» несколько. Прежде всего — в названии. Оно, как и «Биг Мак», «Макфлури», принадлежит «Макдоналдс Корпорейшн» из Чикаго. А по условия сделки о продаже сети новому владельцу Александру Говору, во «Вкусно — и точка» не могут использовать фирменные наименования «Мака». Во-вторых, загвоздка в игрушках. Ранее это были фигурки по мотивам мультиков «Дисней». У компании есть договор с «Макдоналдс».

— Понятно, что в нынешних реалиях корпорация не хочет сотрудничать с российским представительством. Насколько мне известно, на нее даже не выходили. Понимают, что это бессмысленно. В итоге дилемма: где взять сотни тысяч одинаковых, безопасных и интересных детям игрушек? В теории можно договариваться с каким-нибудь «Союзмультфильмом», но пока не до этого. Среди рассматриваемых вариантов также разработка своей линейки игрушек и выпуск их в России. Но повторюсь, пока не решат проблему с поставками продуктов и открытием ресторанов, за «Хэппи Мил» браться не будут. То есть можно говорить, что в лучшем случае осенью или зимой этого года продукт вернется в меню, — резюмировал источник kp.ru.