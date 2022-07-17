Сергей Цеков: Удар по Крымскому мосту станет ударом США по России

Cенатор от Крыма Сергей Цеков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После громких заявлений, прозвучавших из Киева от том, что, как только появится техническая возможность, то будут нанесены удары и по Крымскому мосту, и по самому Крыму, прозвучали ответы из Совбеза России, из Совета Федерации и из Госдумы. Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о судном дне для Украины, сенатор Андрей Клишас сообщил о необходимости денацификации всей Украины, а депутат ГД Михаил Шеремет сказал о возможности сокрушительных ответных ударов по центрам принятия решения в Киеве.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору СФ от Крыма Сергею Цекову.

- После прямых угроз в адрес моста в Крым и самому полуострову жесткость ответных мер должна возрасти?

- Надо понимать, откуда у Киева появится возможность бить по мосту и по Крыму.

- Новые американские боеприпасы к американским же Хаймарсам?

- Конечно, это американские поставки не только реактивных систем залпового огня, но и самых современных и дальнобойных боеприпасов к ним. Потому такой возможный удар по мосту, по Крыму и по приграничным городам надо расценивать как удар США по регионам России. Это, подчеркну, касается не только нашего полуострова — многих субъектов Российской Федерации.

- Но мост — стратегический объект для поставок вооружений для СВО?

- Я бы не стал называть его стратегическим для поставок вооружений. Это в Киеве говорят: надо наносить удар по мосту, потому что он стратегический. Но мост прежде всего несет нагрузку гражданскую. Он соединяет Крым - соединяет с материковой частью России, и обеспечивает нормальную жизнь крымчан и приезжим на полуостров. Но объемы перемещаемых вооружений не такие емкие, как гражданские грузы, идущие на полуостров и обратно. Военные грузы могут быть спокойно поставлены в зону спецоперации и другими способами.

- Люди в Крыму, которых вы представляете в Совете Федерации - насколько они спокойно относятся к таким угрозам?

- Отвечать за всех крымчан стопроцентно не могу, но большинство подавляющее спокойно такое воспринимает. Угрозы звучат не в первый раз. Они угрожали уничтожить мост, когда официально его существование в Киеве не признавали, а сюжеты о его строительстве и открытии называли мультиками. Для них он долго был абстракцией, а теперь они этой «абстракции» угрожают американскими ракетами. Если бы руководители в Киеве были нормальными, они бы понимали, что это прежде всего гражданский объект. И он объединяет не только Крым с Россией — он Украину с Россией может объединять. Придет время — и грузы из России по мосту спокойно будут идти на Украину. А они оценивают его как военную угрозу.

- Как вы оцениваете охрану моста?

- Я по нему до недавнего времени ездил чуть ли не каждую неделю. Он очень хорошо охраняется. Всеми возможными системами. И наземными, и морскими. Как минимизировать возможные последствия — надо отодвигать границы. Чем дальше, тем лучше. Это понимание должно быть у всех граждан России, которые немножко подуспокоились. Территории Киевской, Черниговской и Сумской областей им по доброй воле оставили — а, может быть, зря? Государство, предававшее Россию более 30 лет, должно прекратить свое существование.

Поднапрячься для победы надо будет всем.

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