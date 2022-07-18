Минобороны: Киевские власти поджигают поля с пшеницей с вертолетов

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил на прошедшем брифинге о поджогах пшеничных полей, к которым стал прибегать киевский режим.

«Несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пренебрегая благополучием собственного народа, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», - сделал заявление Мизинцев.

Он указал на места поджогов:

- «В Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь».

- «В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии».

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию также продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

- «В Харькове на территории школы № 8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом, эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

-«В Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 по (ул. героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов».

- «В Доброполье Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Солнечный квартал) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита»».

«Указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, - обратил внимание СМИ Михаил Мизинцев. - Заранее предупреждаем, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ.

Фото: Министерство обороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4 496 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 668 072 человека, из которых 422 722 – дети».

-«Государственную границу Российской Федерации пересекли 427 770 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4 851».

-«На пунктах сбора подготовлено свыше 47,6 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 44 947,3 тонны гуманитарной помощи, проведена 1 321 акция, в том числе за истекшие сутки одна в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 30 тонн гуманитарной помощи».

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