Новым начальником украинского "гестапо" стал типичный "браток в погонах"

Новый начальник украинского "гестапо" Василий Малюк. Фото: СОЦСЕТИ

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский на место уволенного главы СБУ Ивана Баканова, давнего своего соратника еще по временам "Квартал 95", назначил первого заместителя Баканова Василия Малюка. Или, говоря на украинский манер, Василя Малюка. Человека, чья внешность неминуемо напоминает о временах 90-х, "братках", выбивании "бабла у барыг-коммерсов", утюгах, паяльниках" и прочих инструментах увеличения состояния в период зарождения бизнеса. По сравнению с тем, как выглядит Малюк, Баканов был пределом мечтаний робкого и интеллигентного нетрадиционно ориентированного эстета. Да что там Баканов! Даже бультерьер на фоне Малюка выглядит воплощением интеллигентности.

ЭТАПЫ "БОЛЬШОГО" ПУТИ

И характер, и жизненный путь Малюка вполне соответствуют впечатлению от его внешности. Родившийся в 1983-м году Василий Васильевич, с детства не колебался, кем быть. После школы он поступил в Академию СБУ, а в 2005 году получил свое первое назначение на должность оперуполномоченного регионального отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Иностранные шпионы его никогда не интересовали, а вот домашние бандиты, зарабатывающие на коммерсантах – очень даже.

Долго ли коротко ли, но в один прекрасный для обоих момент пересеклись жизненные пути Малюка и лидера крупнейшей Днепропетровской ОПГ Александра Петровского (по первой фамилии Налекришвили), также известному в определенных кругах как "Нарик". Который оказывал услуги ряду еще более уважаемых людей, известных не только в Днепропетровске, но и по всей Украине. Например, тому же Игорю Коломойскому.

"Крыша" в СБУ была "Нарику" не в тягость, а в радость, поскольку Василий Малюк стал в итоге, уже при Зеленском, первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. А давно известно, что нет для бизнеса никого страшнее борца с коррупцией. Как и лучшего друга подельника у бандита.

Кстати, как откровенничал экс-полковника СБУ Юрий Расюк, обвиняемый в подготовке убийства тогдашнего зампреда СБУ генерала Алексея Наумова, в СИЗО СБУшники его не только били жестоко, но и издевались. А когда Расюк спросил у начальника СИЗО, чьи это палачи, и кто пропустил их в СИЗО, тот ответил ему: "Это были с 5-го управления Департамента контрразведки. Это Василий Малюк дал команду".

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ

Но в этой должности Малюк побыл всего три месяца, с января по март 2020 года. А уже 13 марта он поднялся еще на ступеньку выше по иерархической лестнице, будучи назначен первым заместителем председателя СБУ — начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Подвели Василия Малюка его собственные амбиции и жадность. Как отмечают сами украинские ТГ-каналы, "отдел К в СБУ - это самый "жирный" отдел, который занимался сбором бабла, схематозами, контролем за потоками контрабанды и конечно «щемил» бизнес". Василий Малюк на посту главного борца с коррупцией и экономическими преступлениями наладил тесные деловые и дружеские связи с коллегой - начальником Главного управления внутренней Алексеем Наумовым и был в теме контрабанды, которую гнали Наумов и известный контрабандист гражданин ФРГ Александр Акст ("Саша немец"). Они прикрывали друг друга каждый на своем посту и делили "гешефты". И когда Наумов "загремел под фанфары" конце июля 2021-го "паровозом" в скандале по контрабанде, то Малюку пришлось последовать за ним. Его уволили с занимаемой должности, хоть и без особого шума.

Официальные биографы отмечают, что Василий Малюк перешел на работу в МВД на должность заместителя министра, но после начала спецоперации России вновь вернулся "защищать Родину" в СБУ на прежнюю должность по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Патриот, не меньше.

Вот только в этой версии есть маленькие несостыковки. После увольнения с должности в СБУ Малюк полгода сидел без дела. В МВД его назначили 16 февраля 2022-го распоряжением премьер-министра Шмыгаля. Друзья не забыли, но удалось пристроить его лишь за неделю до начала российской военной спецоперации. Грубо говоря, он даже не успел "обсидеть" свой новый кабинет, как друзья обеспечили ему второе вхождение в ту же реку. И 3-го марта он вернулся в СБУ снова первым замом. А после отстранения и увольнения Баканова занял и его место.

ГОТОВ НА ВСЕ

Не правда ли, выдающаяся биография человека, которому нет еще и сорока лет, и у которого впереди блестящие карьерные перспективы (если на Украине сохранится нынешняя власть), поскольку, как отмечают сведущие и информированные источники на Украине, глава СБУ Малюк предан главе Офиса президента Украину Андрею Ермаку и является полностью его человеком.

По разной информации, Малюк:

1. Курирует кейс с контролируемым террором в Херсоне и тд. Все "теракты" на той территории - это его рук дело.

2. Больше всех контролируемый и на него очень много компромата, а, следовательно, его при желании легко будет снять.

3. Не питает политических идеи и целей, его мотивация - деньги. Это очень подходит Офису Президента.

4. Имеет хорошие связи с криминальным миром и решалами. Его близость с "Нариком" из Днепра, очень сильно пугает мэра города Филатова и его друга Корбана, которых теперь будут "прижимать" сильнее, ведь у них "контры" с Ермаком и "Нариком".

5. Готов выполнять любое поручение Ермака без оглядки на "правовые нюансы" и ответственность. Сейчас дела "шить" на оппонентов Ермака, будут ещё быстрее, а беспредела будет больше".

Готов выполнять любые поручения Ермака. Формально – Зеленского. Но эксперты давно уже говорят, что Зеленский все управление страной завел на одну "кнопку" – на Ермака. А уже Ермак сам себе организовал по кнопке в самых важных ведомствах.

И да, вопрос, кто управляет Украиной, похоже, уже не стоит. Явно не тот, кто ежедневно несет в видеообращениях всякую чушь. Но это уже не про Малюка. Вернее, не только про него.

И, да – когда придет время, его также обязательно объявят "агентом Путина". Потому что весь мир… Помните, что сказал по этому поводу Шекспир?