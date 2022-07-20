Миллионерша Екатерина Варнава выгнала молодого жениха из-за измены

Варнава хотела родить от Молочникова, но пока не вышло Фото: СОЦСЕТИ

Артистка Екатерина Варнава все лето на работе – пляшет и играет в театре-кабаре с шоу «Абсолютно нага». Режиссер Александр Молочников тоже весь в делах – на этой неделе презентовал проект в Большом театре. В августе Молочников везет свой спектакль «Платонов болит» на гастроли в Питер – три дня постановка будет идти в Александрийском театре. Едет и Варнава, которая занята в спектакле. Именно режиссер Молочников впервые ввел артистку без специального образования Варнаву (Екатерина училась на юриста) в драматические спектакли – так звезда комедий и юмористического телешоу «Comedy Woman» попала в настоящий театр. Закрутив роман с Александром Молочниковым, Варнава получила заметные роли в его спектаклях в Театре на Малой Бронной: «Бульба. Пир» и «Платонов болит». Еще недавно эта красивая пара демонстрировала идиллию, а теперь между ними пробежала «черная кошка». Из-за чего расстались Варнава и Молочников и почему некоторые их коллеги увидели в этом разрыве интригу – разбираемся в главной любовной драме лета.

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37-летняя Екатерина Варнава и 30-летний Александр Молочников прожили вместе два года. Пара закрутила роман весной 2020 года на съемках телешоу для канала «Россия» - оба были участниками проекта «Танцы со звездами». Ведущий проекта Андрей Малахов только через полгода проговорился: «Все в нашей команде заметили, как Саша Молочников неравнодушно смотрит в сторону Кати. А когда покинул паркет, он ждал ее после съемок». Вскоре Молочников перебрался к Варнаве: пара стала жить вместе. Изменились оба. Александр рядом с такой барышней стал ухоженным мужчиной, начал дорого одеваться и расширил круг светских знакомств. А Екатерина начала репетировать в театре в спектаклях избранника. Молочников отдал своей музе не главные роли в спектаклях, но заметные. Пара смотрелась вместе гармонично: казалось, что они такие разные удачно дополняют друг друга. Разница в доходах никого не смущала: Варнава зарабатывала в десятки раз больше Молочникова - востребованная звезда у рекламодателей, телеведущая и ведущая частных мероприятий. Екатерина в интервью подруге Иде Галич откровенничала о гражданском муже Молочникове: «Я вижу себя матерью его детей. Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается». Еще в прошлом году Варнава идеализировала избранника: «Ругаемся мы не часто. Просто мне приходится с чем-то мириться. И ему: потому что и он личность, и я».

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С прошлой осени Варнава плотно занята в кабаре-шоу «Абсолютно нага» - постановка идет часто, билеты стоят от 10 до 50 тысяч рублей, артистка получает миллионные гонорары. Молочников тоже востребован и занят сразу в нескольких театра. Еще в прошлом году Александр предлагал Екатерине сходить в загс, но по слухам звезда отказалась. В начале этого лета Варнава отправилась в мини-круиз на теплоходе с друзьями и без Молочникова: можно было бы предположить, что просто не совпали графики, но оказалось – там целая драма. Светская Москва после того путешествия стала судачить: Варнава дала отставку Молочникову, но осталась играть в его спектаклях – разрыв цивилизованный, шансы на воссоединение присутствуют. Однако уже в июле Екатерина очистила соцсети от изображений гражданского мужа. Светские сплетники недоумевали и не верили: предположили сначала, что все из-за разных политических взглядов, однако тут любовники с конца февраля «поют в унисон» – при этом никто их не запрещает и не отменяет. Потом решили: частных мероприятий мало, рекламы еще меньше и получают контракты только топ-звезды – вот Варнава и затеяла эту личную драма с надеждой привлечь внимание. Однако все оказалось прозаичнее. По слухам Молочников изменил Варнаве с молоденькой актрисой. Катя не простила и отправила с чемоданами на выход. Пока не простила. Официальную версию от звезд услышим позже, когда страсти утихнут и ребята договорятся как подавать свою разлуку. Стоит отметить: красивые причины расставаний, которые звезды выдумывают для интервью, редко имеют хоть что-то общее с реальностью.

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