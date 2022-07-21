К могиле Юрия Шатунова приставили вооружённую охрану

Доступ к могиле любимого артиста остаётся свободным, но под наблюдением сотрудника Росгвардии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проходя по аллеям Троекуровского кладбища, невольно ловишь себя на мысли, как много молодых лиц вокруг. Улыбчивых, счастливых. Но, к несчастью, гравированных на граните. Или каких-нибудь других камнях.

Владислав Галкин - 38 лет.

Александр Дедюшко - 45.

Дмитрий Холодов - 27.

Андрей Панин - 50.

Сергей Супонев - 38.

Елена Майорова - 39.

Юлия Началова - 38.

23 июня этого года на участке 24а появилось ещё одно молодое лицо.

Участок 24а находится рядом со старой частью Троекуровского кладбища. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрий Шатунов - 48 лет.

Известный артист, солист группы «Ласковый май» выглядел гораздо моложе своих лет. Возможно, сказывалось музыкальное прошлое - и тот самый образ романтичного юноши на сцене, чьи песни звучали везде, начиная от рыночных площадей и заканчивая партийными кабинетами. Разве кому-то приходило в голову назвать этого эстрадного любимца Юрием Васильевичем? Да и сейчас не приходит тоже.

На его могиле лежат сотни записок. И почти каждая начинается со слов: «Дорогой наш, любимый Юрочка!» Как будто певец был близко знаком со всеми этими людьми. При этом фамильярности не чувствуется. Народ глубоко скорбит по Шатунову.

Среди цветов, которые несут на могилу Юрия Шатунова, больше всего белых роз - их, как известно, артист воспевал на протяжении многих лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как рассказала «КП» одна из его поклонниц, «мы похоронили не только любимого артиста, но и нашу молодость, потому что лично мне в конце 80-х годов было 15 и я росла на его песнях».

После смерти известного человека, как это обычно и бывает, у его могилы собирается множество людей. И Юрий Шатунов не стал исключением. Жители и гости столицы, особенно в выходные дни, чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы подойти поближе к кресту. Оставляют мягкие игрушки. Свечи. Брошюры с молитвами. Сигареты (артист очень много курил). Фотографии. Плюшевые сердца. И, конечно, белые розы, которые на этот раз оказались не на «холодном окне», а на могиле артиста.

Люди в основном ведут себя тихо и спокойно - многие оставляют на могиле записки со стихами и мягкие игрушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не обходится без хулиганства. Часть посетителей является на кладбище под градусом. Хватают венки. Мусорят. Одна женщина буквально легла на могильный холмик. Очень часто, особенно в компаниях, люди врубают музыку на телефоне. И слушают песни не только про розовый вечер и седую ночь, но и совершенно левых исполнителей, не связанных с творчеством группы «Ласковый май».

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для того, чтобы пресекать такое поведение, к могиле Юрия Шатунова приставили охрану. В один из дней это был мужчина лет пятидесяти. На груди - нашивка «Росгвардия». На боку - автомат без приклада. В беседу вступает неохотно, но всё же журналисту «КП» объяснил, что 95 процентов посетителей ведут себя тихо и культурно. И лишь 5 процентов позволяют себе всякие вольности. Вероятно, до сорока дней этот охранный пост не снимут (то есть до 1 августа), потому что народ идёт и идёт на 24-й участок даже утром в будние дни. Фотографировать разрешается только могилу - и ничего больше. Соседние захоронения нельзя. Как и людей возле них. Довольно часто над поклонниками берут вверх эмоции. Особенно это касается женщин. Они начинают кричать, признаваться артисту в любви, жалеть его сквозь рыдания и даже просить прощения. Некоторые приезжают целыми группами. В том числе, из других городов. Вот, например, какие слова оставили поклонники из Челябинска:

«Ты ушёл в синюю вечность. Белой птицей там будешь летать. И на землю уже не вернёшься. Но мы будем тебя вспоминать...»

Рядом ещё одна бумажка. И почерк почти детский:

«А я тебя любила».

Среди поклонников Шатунова люди самого разного возраста. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 августа, на сорок дней, возле могилы Юрия Шатунова пройдёт панихида. Ожидается, что будет многолюдно. Приедут родственники артиста, многочисленные друзья и близкие. И, конечно, поклонники.

Певец умер в ночь на 23 июня от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Всенародную славу Шатунов приобрёл в музыкальной группе «Ласковый май». Среди основных хитов были (и остаются) такие песни, как «Белые розы», «Седая ночь», «Ну, что же ты...», «Тающий снег», «Детство» и другие. После распада группы в 1991 году Юрий начал сольную карьеру, участвовал в «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой, снимался в клипах и выпускал альбомы. В 2009 году режиссёр Владимир Виноградов снял художественный фильм «Ласковый май», рассказывающий об известной советской поп-группе. Шатунов, как известно, отнёсся к этой ленте с одобрением. И даже участвовал в туре по городам России в поддержку фильма-биографии.