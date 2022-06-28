Как выглядит могила Юры Шатунова сразу после тихих похорон

Юрия Шатунова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Фото: СОЦСЕТИ

Юрия Шатунова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с певцом, умершим в расцвете сил 23 июня на 49-м году жизни, превзошла похороны многих знаменитостей. Так не провожали даже Валентину Толкунову, Юлию Началову, Жанну Фриске и даже Иосифа Кобзона. Почтить память артиста пришли более 16 тысяч поклонников. К гробу солиста "Ласкового мая" возложили порядка 20 тысяч роз. А это, на минуточку, - две тонны.

На Троекуровском кладбище прошла тихая церемония похорон Юрия Шатунова. Артиста отпели и кремировали. Прах певца разделили на две части. Одну предали земле в Москве, вторую развеют над Боденским озером в Германии, где последние годы жил исполнитель хита "Белые розы".

На Троекуровском кладбище прошла тихая церемония похорон Юрия Шатунова. Фото: семейный архив.

Родные и близкие проводили музыканта в последний путь, тихо плача и шепча последние прости и прощай. Вдова Светлана и двое деток Юры, как две капли воды похожие на своего знаменитого отца, возложили на его могилу белые розы. Дэннис и Эстелла родились в Германии, но изредка прилетали в Россию.

Потом сотрудники кладбища установили портрет Юры, многочисленные венки и обложили могилку опять же белыми розами. Зевак к могиле пустили после 15:00. Народ кинулся снимать последнее пристанище кумира, кто-то причитает, кто-то тихо напевает "Седую ночь", кто-то молится.

К гробу солиста "Ласкового мая" возложили порядка 20 тысяч роз Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, три дня подряд на Троекуровском кладбище царил переполох. Сначала 26 июня с солистом группы "Ласковый май" простились поклонники. На церемонию пришли более 16 тысяч человек. На 30-градусной жаре людям становилось плохо. Им оказывали помощь дежурившие на месте медики.

На следующий день в прощальном зале собрались члены семьи и близкие друзья Шатунова. Священник провел отпевание, а затем тело певца, согласно его последней воле, отправили на кремацию.