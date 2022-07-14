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Звезды14 июля 2022 17:30

На могиле Юры Шатунова россияне бросаются на крест, ложатся на венки и отчаянно поют

Могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества скорбящих поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества поклонников

Могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества поклонников

Фото: СОЦСЕТИ

Прах Юрия Шатунова захоронили две недели назад на Троекуровском кладбище. С тех самых пор могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества поклонников. Люди съезжаются сюда со всей России. С утра до самого вечера посетители идут непрерывным потоком. Кто-то несет свечи, кто-то цветы и сладости. Особо впечатлительные бросаются на крест и ложатся на венки ради эффектных фотографий.

Охранники Троекуровского кладбища в Москве едва пришли в себя после смерти Юлии Началовой и огромной вереницы людей на ее могилу. Чего только там не происходило. И крест якобы мироточил, и землю с могилы граждане добавляли в суп, и крем заряжали от всякой хвори. И вот теперь местом паломничества фанатов стала могила Юрия Шатунова. Многочисленные поклонники артиста ходят целыми семьями - берут с собой пожилых родственников и детей.

"Народ валит и валит. Стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне. Есть граждане, которые приходят и забирают с могилы игрушки и письма. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…" - цитирует "Экспресс газета" откровение охранника кладбища.

Через год на могиле должен появиться памятник звезде поп-музыки. Семья артиста уже объявила конкурс на лучший эскиз монумента и собирает деньги. Близкие Шатунова хотят установить бронзовую скульптуру музыканта в полный рост.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU