На могиле Юры Шатунова россияне бросаются на крест, ложатся на венки и отчаянно поют

Могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества поклонников Фото: СОЦСЕТИ

Прах Юрия Шатунова захоронили две недели назад на Троекуровском кладбище. С тех самых пор могила солиста группы "Ласковый май" стала местом паломничества поклонников. Люди съезжаются сюда со всей России. С утра до самого вечера посетители идут непрерывным потоком. Кто-то несет свечи, кто-то цветы и сладости. Особо впечатлительные бросаются на крест и ложатся на венки ради эффектных фотографий.

Охранники Троекуровского кладбища в Москве едва пришли в себя после смерти Юлии Началовой и огромной вереницы людей на ее могилу. Чего только там не происходило. И крест якобы мироточил, и землю с могилы граждане добавляли в суп, и крем заряжали от всякой хвори. И вот теперь местом паломничества фанатов стала могила Юрия Шатунова. Многочисленные поклонники артиста ходят целыми семьями - берут с собой пожилых родственников и детей.

"Народ валит и валит. Стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне. Есть граждане, которые приходят и забирают с могилы игрушки и письма. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…" - цитирует "Экспресс газета" откровение охранника кладбища.

Через год на могиле должен появиться памятник звезде поп-музыки. Семья артиста уже объявила конкурс на лучший эскиз монумента и собирает деньги. Близкие Шатунова хотят установить бронзовую скульптуру музыканта в полный рост.