Ветеринары вылетели к медведю с застрявшей банкой сгущенки в Диксон

В пасти у белого медведя застряла банка от сгущенки.

21 июля из Норильская наконец вылетел самолет, который доставит команду ветеринаров на остров Диксон. Сотрудники отправились спасать белого медведя. В пасти зверя застряла банка сгущенки.

— Специалисты уже летят на Диксон на помощь медведю. Ориентировочное время полета — 4 часа, — написала в личном telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

На помощь косолапому из Красной книги отправили спецов Московского зоопарка. Они долетели до Норильска, но отправиться в Диксон — до острова 550 км — не смогли из-за погоды.

Белый медведь пришел к метеорологической станции на острове Диксон три дня назад. Животное явно искало помощи. Не проявляя агрессию, зверь тыкался мордой в руки людей. Давал трогать себя за пасть. Своими силами метеорологи вытащить банку не смогли. Под крышкой у медведя застрял язык. Никакие препаратов, которыми можно было бы обездвижить зверя, у ученых нет.

Поэтому потребовалась помощь Московского зоопарка. Судя по состоянию животного, медведь не ел и не пил несколько суток. Для него уже сварили клетку для транспортировки в дикую природу. И оставили 50 кило свежей рыбы.

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