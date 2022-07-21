Американцы напомнили о том, что они были на Луне

Армстронг и Олдрин устанавливают флаг на Луне. Снимает автоматическая камера с посадочного модуля. Фото: NASA

К памятной дате - 53-й годовщине первой высадки на Луну – NASA напомнило об историческом событии: обнародовало видео, составленное из снимков, сделанных с борта лунного орбитального аппарата (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - LROC) с разной высоты. Камера словно бы приближает наблюдателя к месту посадки лунного модуля Аполлона-11 так, что становятся заметными и посадочная ступень, и дорожки следов, натоптанные астронавтами 21 июля 1969 года за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis).

Место посадки Аполлона-11 со следами астронавтов. Фото: NASA

Видео, очевидно, должно убедительно свидетельствовать: американцы на Луну все-таки высаживались. Хотя бы раз. Несмотря на сомнения злобных скептиков.

В NASA, конечно, не оправдываются, но время от времени пытаются их – скептиков – убедить. Годовщина – хороший повод. Но были попытки и лучше.

Например, те же тропинки, по которым ходили Армстронг и Олдрин «демонстрировали» и к 50-летнему юбилею. Но тогда – 3 года назад - специалисты, обслуживающие LROC, дополнили пейзаж места высадки — обозначили разными цветами следы астронавтов, а сам снимок сделали, по сути, интерактивным, использовав имевшуюся информацию, включая записи переговоров, кадры фото- и видеосъемки. Тем самым в NASA поминутно реконструировали все передвижения астронавтов Армстронга и Олдрина.

Место посадки Апллона-11 с выделенными цепочками следов. Демонстрация 2019 года. Фото: NASA

Под снимком со следами была помещена временная шкала (Ground Elapsed Time), «движение» по которой, позволяло повторить путешествия астронавтов. При этом идущий по следам первых людей на Луне узнавал, что происходило в конкретный момент времени, какими фразами они обменивались между собой и Центром управления в Хьюстоне. Желтая линия и точка — это Армстронг, зеленая — Олдрин.

Еще к 50-летнему юбилею появилось фото, на котором был виден конкретно Эдвин Олдрин. Естественно, на Луне был. Его лицо, прикрытое прозрачным забралом шлема, было узнаваемо. Олдрин улыбается, повернув голову к объективу. А ведь прежде разобрать, кто там на фото в скафандре, было абсолютно невозможно. Его, по сути, восстановили из размытого и затененного.

Архивное фото Олдрина и его «проясненное» изображение (справа). Фото: NASA

Чуть раньше в NASA показали и Армстронга, снимков которого на Луне раз-два и обчелся. Потому что Олдрин практически не брал в руки камеру, чтобы «щелкнуть» своего коллегу. Даже среди немногих имеющихся фотографий, нет тех, на которых было бы видно, что на Луне точно Нейл, а не просто некий человек в скафандре.

Фото Армстронга, на котором видно его лицо. Фото: NASA

Поздравляем, конечно, с годовщиной. Но тоже напомним, что скептики – даже в самой Америке - всё равно не верят, что американцы высаживались на Луну.