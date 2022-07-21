Письма с внутренней Украины: В Киеве устали ждать победу над Россией

Поезд с беженцами из восточных районов Украины отправляется во Львовскую область. Фото: REUTERS

После каждой публикации подобных писем я чувствую себя немножко психологом, которому, в общем-то, и делать ничего не надо, просто слушать. Слушать людей, которые могут доверить это лишь анонимно, как на исповеди - жителей Украины, которых лишили голоса, загнав русофобским террором на кухни и в закрытые Телеграм-чаты. А им хочется, чтобы их слышали и с ними считались.

Или хотя бы просто слышали.

«ДОНЕЦКИХ НЕ СЧИТАЮТ ЛЮДЬМИ»

«Состояние русского киевлянина в Киеве сейчас можно охарактеризовать как одиночество. Располагающее к размышлению и наблюдению…

В городе лето, народу прибавилось, кругом продают черешню. Магазины открыты не все, транспорт работает неважно, из-за чего часто приходится брать такси. Но в целом, все не так уж плохо: продукты есть, даже вода горячая местами…

Утром в такси по радио ведущая томным голосом обещала «установить себе на телефон вместо мелодии будильника стоны и крики русских из-под завалов»…

Сослуживцы на работе радостно перешептываются, ожидают со дня на день «освобождения Херсона». «Ушли же орки из-под Киева и Чернигова… И ракет у России уже не осталось: все ядерное оружие давно продали Китаю. А сам Китай помогать Москве не хочет…

Знакомые в Майами видели два корабля, это грузят ленд-лиз для Украины… Воевать у русских некому: вдоль границы они выстроили женщин с автоматами...»

И так далее.

Спорить с бредящими больными бесполезно. И уже опасно. Очарованные вечерним Арестовичем (советник офиса Зеленского, обещающий по телевизору скорую победу над Россией. - Ред.), они глухи к логике и аргументам. Их сознание отключено. Женщины и мужчины, люди с высшим образованием, вполне культурные и начитанные, одержимы пещерной русофобией, сознанием собственной европейской исключительности и ожиданием военного чуда. Некоторые даже решают отныне и навек говорить только по-украински, пыжатся, запинаются, подбирают слова...

Советник президента Украины Алексей Арестович. Фото: YouTube

О реальных событиях на фронте, обстрелах, разрушениях, гибели людей на Донбассе эти интеллигентные киевляне знать не хотят. Неинтересно. «Донецких» просто не считают людьми. Их, как и русских, расчеловечили и презрели. Кстати, началось это не 8 лет назад, а гораздо раньше - ещё при Кучме с его «Украина - не Россия» и Ющенко, объявившем людей с Донбасса бандитами…

Уже понятно, что само существование такой Украины - угроза для России. Потому, рано или поздно, Киев вновь станет русским городом. Мы очень этого ждем.

И все чаще я думаю, что же должно произойти с Киевом, ЧТО должны пережить эти жертвы украинской пропаганды, чтобы прозреть, покаяться и снова стать людьми. И мне становится страшно…»

«КОГДА РУССКИЕ ЗАПОРОЖЬЕ ЗАБЕРУТ?»

«У меня сестра в Запорожье. На работе хозяйка пытается говорить и писать на украинском. Не сдается, старается... В транспорте восторгаются Зеленским, хают Россию, русскую армию, Донбасс. Сестра говорит, хоть пешком ходи на работу!

Друзья, с которыми дружила всю жизнь, тоже смотрят укроСМИ и верят им слепо. Хотела дать им другую информацию – но побоялась. У некоторых сыновья воюют. Вдруг в СБУ (Служба безопасности Украины. - Ред.) сдадут?

У сестры был наглядный случай. Друг, гражданин Украины, но сам работает в России, приехал присмотреть за пожилой мамой. 20 февраля он прибыл в Запорожье, уехать в Россию уже не смог. Кто-то написал заявление в полицию, примчались два мента и участковый. Устроили обыск, проверку документов. Мужику повезло, что прописка запорожская, паспорт украинский.

Говорит, он теперь на все отвечает "угу" и "ага". Боится не то сказать. А сестра ждет, когда россияне Запорожье уже заберут!»

«ДЕТИ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ, А РОДИТЕЛИ — ПЫЖАТСЯ НА МОВЕ»

«Да, на Украине сейчас массовый психоз. Люди словно под действием психотропов, подавляющих способность критически мыслить.

Ура-патриотизм заразил всех. Но детская площадка как калька настоящей жизни: все дети говорят исключительно на русском, а родители худо-бедно, но усердно друг перед другом изъясняются на мове.

Что удивительно, даже переселенцы с Донбасса здесь активно «топят» за Зеленского. Твердят что, Донецк «сам себя обстреливает». И это люди, у которых родители там остались! Я перестала удивляться».

«Киев за последние 30-40 лет, как и другие крупные города Украины, был перенасыщен выходцами из сел. И с приходом незалежности эти русские, по сути, города начали раскультуриваться. Если раньше город превращал «селюка» в горожанина, то сейчас — наоборот. «Селюки» превращают город в село. Из чего и общая деградация, которая позволяет легче людьми манипулировать.

Среди моих товарищей и подруг, обозначилась четкая тенденция: все «горожане», хоть в большей части и осуждают Россию, поддаваясь пропаганде, но объективнее смотрят на вещи, с ними возможен спор. А все «селюки» оборвали со мной общение, шипят со злобой, спор с ними невозможен в принципе.

Думаю, что в случае освобождения Киева, русофобские «селюки» разъедется по хуторам и Польше, а с «горожанами» мы уживемся. И со временем подружимся».

БАГЕТ «ДЖАВЕЛИН»

«Если не включать новости и не обращать внимания на блокпосты, то почти не чувствуется, что в стране война. Людей и машин стало больше, по сравнению с мартом-апрелем, но намного меньше, чем было до февраля. Одна радость от этого - наконец-то в городе нет пробок и воздух чище стал.

Все стройки многоэтажек встали. Неизвестно, будут ли их достраивать в будущем.

В продуктовых магазинах изменился ассортимент. Некоторых украинских товаров нет, а появилось больше импортных. Часть из них — явно гуманитарка (на упаковках нет наклейки с информацией на украинском.). То есть, ей вовсю торгуют.

Появились смешные "патриотические" товары. Багеты "Стингер" и "Джавелин", булочки "Слава ПВО".

В сознании большинства людей царит та дурь, которая льется из телевизора и интернета - о всяких "перемогах" типа возможного "контрнаступлениях" и американском чудо-оружии.

Но есть и разочарование, так как война затягивается (обещали же быструю победу над Россией) и будущее очень туманное.

На улице стало больше украинской речи. Особенно забавно, когда некоторые сначала стараются говорить на мове, но потом невольно все равно переходят на русский.

Вал дикой русофобии, агрессии и нацистских лозунгов (причем люди даже не подозревают, что такие лозунги кричали в гитлеровской Германии). Они стали нормой.

Немного о том, как я пытаюсь объяснять знакомым что реально происходит.

1) Стараюсь говорить фактами, против которых тяжело что-то противопоставить (например статьи в западной прессе о потерях Украины).

2) Говорю, что чем дальше, тем будет хуже для самой Украины (больше жертв и разрушений, ниже уровень жизни).

3) Пытаюсь объяснить, что Россия воюет с Западом, а не с Украиной. Мы тут — лишь расходный материал (это сложнее всего, в сознание людей вбито, что США и Британия — союзники, потому что любят украинцев)».

Запорожская область, Мелитополь. Установка российского флага на автовокзале, куда прибыл автобус, следующий по маршруту "Бердянск - Симферополь". Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«МОЛИМСЯ ЗА ВАС И ЖДЕМ»

«Пишу вам из некогда дружной и очень красивой страны, которой увы нет уже как 8 лет. Мне немного за 30, и я просто в ужасе, что стало с людьми! Откуда вся эта ненависть? Сколько помню, для меня 9 мая был праздник больше, чем день рождения. Я всегда буду чтить моего деда - его медали всегда были на почетном месте, а теперь их приходиться прятать.

Я помню, как на 9 мая ходили с друзьями на шашлыки, и мы пели "На поле танки грохотали" и "Черный ворон", а теперь все стали чужими. Одна ненависть и злоба, от которой тошнит и хочется бежать, не оглядываясь. Но не могу. У меня здесь и прадед похоронен, и дед. И пишу я вам не с Донбасса, не с Одессы, и даже не с Харькова, пишу вам с Черкасской области, центральной Украины. Говорю всю жизнь на украинском, но терпеть не могу, когда людей делят по языку.

Был в Польше, батрачил. У нас была компашка из грузин, азербайджанцев, украинцев, белорусов и приднестровцев. Поляки сильно удивлялись, как мы можем друг-друга понимать, когда все из разных стран…

Даст Бог, у нас в центральной Украине, на родине Богдана Хмельницкого, опять придет такой же как он, и мы погоним на Запад всю эту чернь которая здесь засела. Поверьте мы молимся за вас, и очень ждём».

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