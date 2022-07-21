Осмелевший Басков плюнул в Хаматову

Николай Басков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков до глубины души возмущен вопиющей несправедливостью. Натуральный блондин осудил решение Министерства культуры РФ о выходе в прокат фильма с участием Чулпан Хаматовой. Кроме того, певец буквально плюнул в актрису.

Известие о том, что вскоре на экранах страны выйдет фильм с участием Чулпан Хаматовой, без устали критикующей Россию, всполошила общественность. В стороне от скандала не остался и Николай Басков, который ранее не спешил в столь резкой форме высказываться о коллегах из артистической среды.

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму "Просточеловек", где у Хаматовой одна из главных ролей. 46-летняя актриса сыграет одинокую больную женщину, 30 лет назад бросившую в роддоме сына.

Басков призвал актрису немедленно отречься от своих ролей. "Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль «Совести нации» и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях. Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать выбросить в мусорку все свои работы в российском кино…" - кипятится золотой голос.

Осмелевший Николай указал на двуличное поведение артистки. Он посоветовал Хаматовой быть последовательной.

Напомним, актриса покинула Россию несколько месяцев назад. Знаменитость рванула в Латвию, где у нее прикуплен особняк в поселке миллионеров.