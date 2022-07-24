«Женили сына!»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова устроили свадьбу

По пути в загс Василий Рыбин сначала забыл дома кольца, а потом чуть не потерял паспорта. Невеста Даша к ситуации отнеслась с юмором. Фото: СОЦСЕТИ

В эти выходные легенды советской эстрады Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женят 23-летнего сына Василия. Свадьба поет и гуляет в Долгопрудном, где живут музыканты и молодая семья. Рассказываем, как гуляет звездное семейство.

На торжество приехало около 80 гостей – родня, друзья молодоженов из Москвы, Азова и Ростова. Арендовали один из современных яхт-клубов в Долгопрудном, так что можно было веселиться и на улице, и в помещении. У 23-летнего Василия Рыбина есть своя музыкальная группа, где с недавних пор поет и его жена – врач-косметолог Дарья. На свадьбе пела группа «Дюна», было парочку дуэтов от новоиспеченных свекра и свекрови, трогательные тосты от родителей и веселые от молодежи. Сценарий свадьбы задуман как шоу: молодежь и взрослые подготовили танцевальные, музыкальные, артистичные номера. Василий с семьей почти два месяца готовил этот праздник: «Свадьба у нас не совсем по классике – сделали шоу, сами готовили номера. Мы целыми днями были на звонках с ведущими, фотографами, видеографами. Фильм о свадьбе хочется красивый, а не абы какой…»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин устроили свадьбу сына в загородном яхт-клубе. Фото: СОЦСЕТИ

Жених сначала забыл кольца по пути в загс: пришлось возвращаться. Потом чуть было не потерял паспорта: к счастью, все завершилось благополучно и Рыбиных-младших расписали в загсе города Долгопрудного. Виктор Рыбин в загсе переволновался даже больше жениха: «Как же так сначала кольца забыл. А где же паспорта?» Нашли в машине – между прочим, в ретро «Волге»! И уже в статусе мужа и жены молодые с родителями поехали гулять. «Женили сына!» - вздохнули звезды. После регистрации брака и прогулки все поехали в яхт-клуб, который был декорирован яркими картинами с мультипликационными сюжетами, в которых задействованы молодые. Если невеста была в классическом платье, то жених выбрал креативный костюм – бархатный пиджак с цветочным принтом, желтую бабочку и молочные брюки. Свадьба прошла весело – молодежь теперь пьет мало и умеет веселиться.

А накануне свадьбы Наталья Сенчукова рассказала нам: «Вася и Даша дружат девятый год и этим летом подали заявление. Перед отпуском они поехали в предсвадебное путешествие. Даша поет, у нее оказался очень приятный тембр, она ходила в Васину школу, занималась с преподавателем. Они стараются уметь все. Даша заочно учится в институте культуры на режиссера - ей нравится. Она хочет быть с Васей на одной волне, и это очень здорово. Даша после школы окончила медицинский колледж, она дипломированный косметолог - очень щепетильная в работе. У нее в Долгопрудном есть свой косметологический кабинетик, куда я периодически хожу делать маски, уходовые процедуры. И я денежку ей плачу. Даша брать не хочет: «Теть Наташ, не надо». Отвечаю: «Пусть со скидками, но надо!»

У Василия Рыбина два высших образования: он режиссер и культуролог. По призванию – музыкант. У Рыбина-младшего есть свой небольшой бизнес – музыкальная школа в Долгопрудном. Жилищный вопрос у молодой семьи решен, благодаря родителям жениха. Рядом с домом Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина стоит еще один – там живут Василий и Дарья, но между домами есть калитка, которая правда всегда открыта. Однако семьи друг к другу в гости без предупреждения не ходят. Все у них по взаимным договоренностям. А в семье уже скоро еще один большой праздник – тоже в яхт-клубе Долгопрудного будут отмечать 60-летие Виктора Рыбина.