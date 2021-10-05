Обнищание Рыбина и Сенчуковой оказалось грандиозным обманом: "Живем хорошо, даже ремонт сделали"

Громче всех голосившие про "коронакризис" звезды признались, что просто издевались над публикой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые в прошлом году задали тренд на стенания шоу-бизнеса о нелегкой жизни без концертов, огорошили неожиданным заявлением. За кулисами концерта-дискотеки "МУЗ-ТВ. Золотые хиты" артисты признались, что пандемия вовсе не стала для них тяжелым финансовым испытанием.

- Как мы жили без концертов? Да как все обычные люди. Нам дети подсказали: "Делайте онлайн-концерты за донаты". Ну мы и стали выступать в Инстаграме раз в неделю. Чпок-чпок-чпок - и пошли деньги! - рассказал лидер группы "Дюна". - Небольшие, но все же. Кто-то писал, мол, Рыбин с Сенчуковой обнаглели: народ на благотворительность собирает, а они, крохоборы, себе гребут. Но мы-то работали, не просто деньги получали. А с благотворительностью как-нибудь решим вопрос, когда побольше заработаем...

- И сколько вы заработали? - поинтересовались репортеры.

- А вот и не скажем! Полмиллиона, миллион - давайте не будем гадать.

- В прошлом году вы не раз говорили, что было тяжело, финансы закончились...

- А вот этого не надо. Эту фразу телевизионщики вырвали из контекста! Я, можно сказать, пошутил, когда заявил, что у нас на карте осталась 31 тысяча рублей. Я же дальше что-то объяснял, но все это вырезали. И люди стали разносить: "У Рыбина с Сенчуковой закончились деньги!". Я подумал: а чего бы нам не поиздеваться над всей этой ситуацией? Тогда Наташа посадила меня за стол, положила воблу, вареное яйцо, и подписала: "Осталась последняя тысяча...". И все опять схватились и давай доить эту корову...

- То есть это был развод, и вы на самом деле прекрасно жили?

- Жили хорошо. Да мы ремонт даже сделали! Правда, пришлось подзанять... Причем, мы так занимали, что можем даже не отдавать. Вот такие у нас друзья. Вам опять сумму подавай? Не расколете! Просто скажу, что дом у нас на 600 "квадратов", а там уж считайте сами...

С деньгами у нас вообще получилось чуднО. Перед Новым годом-2021 к нам приехал в гости колдун. Разложил какие-то закладочки денежные - где-то свернутые доллары, где-то десятирублевые монетки. Мы так ухмылялись на это все, но вдруг, представляете, деньги пошли.

- Может, в пандемию пришлось что-то продавать?

- Да, продали машину. Хорошую, единственную. Осталась в гараже только раритетная "Волга ГАЗ-21", но она неприкосновенна. На что деньги нужны были? Да на жизнь. Наташе на платьишко. Мне на корабль на красочку (у Рыбина есть собственный теплоход, который, по словам хозяина, используется лишь для прогулок с друзьями и постоянно "сосет деньги". - Ред.). На новогодний салют - 300 залпов запустили с нашего участка, представляете?

А еще избавились от золота. Нет, это не про золотые колечки, которые в ломбард несут... У нас был небольшой кусочек, золотой слиток. Мы как-то выступали у золотодобытчиков - с тех пор и лежал на черный день. По выгодному курсу продали друзьям, с вырученных денег помогли сыну. Вася открыл свою творческую школу. Знаете, сейчас очень многие хотят научиться петь или играть на гитаре, в основном, девушки за 25. Это не классическое образование, а скажем так, разовое, для дилетантов, чтобы исполнить что-нибудь красивое на празднике перед близкими. Это сейчас очень популярно.

Однако, приносит ли проект прибыль, Виктор Рыбин говорить отказался, отшутившись: "Мы же родители, мы не в доле".