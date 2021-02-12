Как сейчас живет красивый сын Натальи Сенчуковой

Василий Рыбин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты более 30 лет счастливы вместе Про таких как они говорят - вместе и в горе, и в радости. 12 февраля 1999 году на свет появился их сын Василий. Знаменитые родители гордятся наследником. По случаю его 22-летия исполнительница разместила фотографию отпрыска и написала в его адрес трогательные слова.

"22 года назад случился самый счастливый день в моей жизни! Родился наш сын Вася! И как все родители, желаем ему быть здоровым и счастливым!", - написала Наталья Сенчукова под снимком именинника.

Надо отметить, что сын певицы и солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина вырос настоящим красавцем. У него модельная внешность - длинные волнистые волосы, идеальные черты лица и идеальная фигура.

Василий с детства занимается карате. Он учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. Закончив обучение на бакалавриате и успешно защитив дипломную работу, молодой человек поступил в магистратуру.

В наследство от родителей ему досталась любовь к музыке. Несколько лет назад он с друзьями организовал рок-группу и теперь играет в ней на барабанах и поет.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нередко парня приглашают поучаствовать в модных фотосессиях. Но молодой человек не связывает свою жизнь с модельным бизнесом. Василий часто демонстрирует свое мускулистое тело, активно ведет блог.

По словам молодого человека, он с детства мечтал о фигуре воина. "То есть пропорциональное соотношение верха и низа. Всегда стремился к силе и выносливости любой группы мышц", - рассказывал он.

Для достижения поставленной цели Василий тренируется каждый день. Такой подход ему привил отец. Рыбин лично тренировал сына с трех лет. Дело в том, что у Рыбина-младшего очень тонкие кости и низкая предрасположенность к набору мышечной массы. "Главное, что мне позволяет прогрессировать, - это настрой или состояние легкого аффекта. Состояние на грани злости и эйфории, в которым мышцы начинают работать немного иначе, будто подключаются какие то дополнительные. резервы", - делился Василий.

Что касается личной жизни, то сын звездных супругов вот уже семь лет встречается с возлюбленной по имени Дарья. Девушка получает медицинское образование. Василий называет любимую своей музой.