«Наш урожай никому не нужен, приходится выбрасывать»: Почему в разгар лета на прилавках так мало российских ягод и овощей

В магазинах и на рынках сплошь импорт. А наши фермеры не знают, куда девать продукцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А год-то, похоже, урожайным выдался! И не только на санкции. Лето в разгаре и даже подмосковные дачники, которых сложно назвать сельхозпроизводителями, разные ягоды да кабачки с огурцами собирают тазами. А уж сколько всего должно быть в южных российских регионах! Вот и я призадумалась: что это все узбекскую черешню ем да турецкие абрикосы. Надо поддержать родного производителя!

Сказано - сделано. Отправилась искать, кого бы поддержать, по ближайшим торговым точкам.

ОТ ТАШКЕНТА ДО КЕЙПТАУНА

...Магазин одной из ходовых сетей эконом-класса. Виноград - турецкий и узбекский, сливы турецкие, черешня узбекская, груши аж из ЮАР, молодая картошка и чеснок - египетские. Российские - помидоры и огурцы из теплиц подмосковных агрохолдингов. Те, что круглогодично продаются. И - ура! - морковка.

В альтернативной сети нашлись еще отечественные кабачки - в качестве «сезонного товара». Может, они и правда свежие, сезонные. Но вид у них такой, будто их слегка попинали ногами. Впрочем, морковка выглядит еще печальнее.

Отправляюсь по мелким киоскам формата «Фрукты-овощи». Большая часть из них в нашем квартале в Москве закрылась еще в пандемию. В оставшихся - те же дары из братского ближнего зарубежья и «дружественных» Турции-Египта, что и в сетевых магазинах, но посимпатичнее и подороже.

На ящиках от них - предательская надпись «Турция». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ярмарка выходного дня, где вроде было что-то отечественное, у нас в районе в этом сезоне не работает. На площадке, где она была, затеяли какое-то строительство. Беглый опрос знакомых, так сказать, из среднего класса, кто и когда был в последний раз на рынке, заканчивался на фразе: «Не могу себе позволить покупать черешню за 500-700 рублей».

На уличных развалах ситуация еще трагикомичнее. Над прилавком с клубникой большими буквами выведено «Крым» - это слово, по мнению продавцов, должно действовать на всякого прохожего, как запах сыра на Рокки из мультика «Чип и Дейл спешат на помощь». Но на ящиках с ягодками предательская наклейка: Republic of Turkey.

Где же дешевые отечественные овощи и фрукты? И где же оно, импортозамещение?

Фото: Ильдар Ситдиков

ОБ УРОЖАЕ ЛИБО ХОРОШО, ЛИБО НИЧЕГО

В краснодарской станице Ивановская - своя параллельная жизнь. Здесь капусту, салат и прочую зелень нынче... закапывают. Капусты, как рассказывают местные фермеры, в этом сезоне «похоронили» уже 250 тонн. Об этом даже в местной прессе написали. А потому что продать все это невозможно, на рынке переизбыток продукции.

Да-да, речь о той самой капусте, которая поставила рекорд 2021 года по подорожанию среди всех товаров - цена взлетела более чем вдвое.

- Мы здесь, на юге России, выращиваем столько капусты, что ее на всю страну хватит. Но закупают более дешевую узбекскую, наша не выдерживает с ней конкуренции, - рассказал «КП» Андрей, владелец личного подсобного хозяйства в одной из кубанских станиц. - У нас больше затрат. Взять хотя бы рабочих, которые помогают на полях фермерам. В России им платят 170-200 рублей в час, в Узбекистане - примерно 30 рублей в переводе на наши деньги.

По словам Андрея, из-за этого в нынешнем году оптовики закупают капусту у фермеров всего по 5 рублей за кило. И это при себестоимости в 18 рублей! Вот фермеры и хоронят - и урожай, и свои надежды на заработок.

- Одно капустное семечко нынче стоило 3 рубля. А это только начало расходов, - жалуется производитель. - Кассеты для рассады, торф, потом идут в ход минеральные удобрения, цены на которые сейчас кусаются не хуже бешеной собаки... Семена, удобрения, укрывные материалы - все очень сильно подорожало. Отбить затраты пятью и даже десятью рублями нереально, сложно выдерживать конкуренцию с более дешевыми странами.

Фото: Ильдар Ситдиков

«НАШ САЛАТ НИКОМУ НЕ НУЖЕН»

«КП» уже писала этим летом о проблемах, которые возникли у крымских производителей фруктов и овощей. Там горы их в этом сезоне пропадают. Туристов приехало мало. Зато хлынула более дешевая продукция из Херсона и Мелитополя. Цены упали, товар гниет…

Но, как выясняется, проблемы не только там, и не только у мелких производителей с личными подсобными хозяйствами.

Ильдар Ситдиков - глава фермерского хозяйства из Татарстана. Хозяйство - более 30 га земли, современный склад, своя упаковка, зарубежные технологии. Один из крупнейших в Татарстане производителей ягод (черная смородина, клубника, малина) и зелени. Но в этом году, по словам Ильдара, какую-то прибыль принесет только клубника.

- Из трех миллионов рублей, которые я вложил в салат, вернуть удастся, дай бог, пятьсот тысяч. А у меня, между прочим, кредиты, - говорит фермер. - Салатом занимаюсь четвертый год, но в первый раз такая беспрецедентная ситуация, что он никому не нужен. Совсем. Обычно большую часть продукции отвозим в Москву, в распределительный центр (оптовая база - Ред.) и на оптовый комплекс «Фуд Сити». Но в этом году не продать и там. Потому что завезли огромное количество салата из Ирана. У него оптовая цена 28 рублей за кило, а у нас себестоимость - 40 рублей. Сейчас хожу по своему полю - салат великолепного качества, но просто гниет на корню. Больше не буду вкладываться в этот бизнес.

Со смородиной, которую фермер обычно поставляет переработчикам на заморозки, ситуация в этом году еще интереснее. Хлынул поток польских контрабандных ягод, которые поступают под видом китайских. Причем настолько «серым» образом, что польская упаковка сохраняется. Но - дешевле «белой» российской продукции.

С отчаяния фермер даже написал письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, которое попросил нас опубликовать (см. «Документ»).

Многие фермеры сейчас взывают к «верхам» с теми же проблемами: как-то помочь отечественному производителю в нынешней ситуации. Фермеры злые: власти всячески призывали расширять площади под овощи и зелень, резко вздорожавшие за прошлый год. А теперь вложенные деньги оказались закопанными в поле. Вместе с гниющей продукцией.

Фото: Ильдар Ситдиков Фото: другой источник.

ГДЕ ЖЕ ИЗОБИЛИЕ?

Фермеров, конечно, жалко. Но обычному потребителю такая ситуация вроде бы должна быть на руку. Ведь получается, что за наши кровные идет прямо-таки международная конкуренция: где-то выигрывают россияне, где-то - иностранцы. Да только придешь в магазин или на рынок, и что? Не видать разнообразия поставщиков, да и число торговых точек с овощами-фруктами-ягодами сокращается на глазах.

Салат айсберг, который у Ильдара в поле уже загнивать начинает, в Москве продается в лучшем случае за 70-80 руб. И не за кило, а за 200 грамм. И это еще со скидкой по акции - было, как утверждается на ценнике, 115 руб.

- Все сразу проводят параллели: тут, в торговой сети, продается за 400 рублей, а там, у фермера, за 40 рублей никто брать не хочет. Но торговые сети сами за овощами и фруктами не ездят, урожай не с поля покупают. Они работают с поставщиками-посредниками, которые привозят уже готовый товар - в упаковке, надлежащего вида, отсортированный и соответствующий требованиям сети. И с теми, кто может предложить наиболее выгодные условия не только в сезон, но и на достаточно долгий период, - разъясняет торговые премудрости председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Фото: Ильдар Ситдиков

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Лет десять назад в это время года со свежими, и довольно дешевыми, кабачками и огурцами российского производства проблем не было никаких. А ближе к осени - и с капустой и прочим «борщевым набором». По дороге на дачу они продавались чуть ли не у каждого столба. Точнее, калитки. Местные жители торговали прямо из домов, поставив у дороги ведра с образцами продукции. Были и мини-рыночки на пятачках вблизи «дачных» дорог. Кроме местной продукции, там летом появлялась краснодарская черешня и крымские персики (давно их, кстати, нигде не видела, кроме как в самом Крыму). А осенью - тамбовская и липецкая картошка.

Затем всей этой торговле была объявлена война как несанкционированной и негигиеничной. Продукция непроверенная, где выращена, неизвестно, а вдоль дорог еще и может «насобирать» тяжелых металлов.

Наверное, это правильно. Но расцвета санкционированной торговли всеми теми же отечественными, а не импортными, дарами садов и полей, так и не заметно.

Но если заглянуть в статистику, можно подавиться смехом сквозь слезы. Ведь по данным Росстата (см. «Только цифры»), главный поставщик российских овощей, плодов и ягод сейчас, как и в советские времена, - «хозяйства населения». В сравнении с 90-ми, «личное» производство сократилось в разы. Но все же по картофелю по-прежнему почти в три раза превышает то, что дают сельхозорганизации. По овощам - почти в два раза. То же и по плодам и ягодам.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В этой статистике, конечно, есть изрядная доля лукавства. «Хозяйства населения» сегодня - это зачастую вовсе не дачники и не бабушка с тремя грядками, а фактически небольшие фермерские хозяйства, официально не зарегистрированные. Для фермеров это нередко возможность хоть как-то выдерживать конкуренцию и не уйти со своей продукцией «в минус».

В целом же получается, что более 70% картофеля, овощей, плодов и ягод дает сектор («хозяйства населения» плюс официальные фермеры), который не очень интересен посредническому бизнесу и торговым сетям. Проще и выгоднее один большой контракт на хороших условиях на фрукты или овощи из Турции или Ирана, чем разбираться с разношерстной оравой «отечественных производителей». И вот здесь фермерам очень не помешала бы поддержка государства. Но не в привычной для нас форме - «запретим турецкие помидоры и покупай, что дали». Пора бы придумать более цивилизованные способы поддержки отечественного фермера.

- Сейчас вся работа идет только через перекупщиков с совершенно непрозрачным ценообразованием - работают так, как выгодно им, а про производителей никто не думает. Было бы неплохо, если бы появились заготовительные организации, которые бы помогали фермерам сдавать продукцию по заранее установленным фиксированным ценам, - предлагает решение Андрей из кубанской станицы.

А нам, простым покупателям, пока остается надеяться, что дружба с «дружественными» странами в скором времени не испортится. У нас, знаете, всякое бывает.

А КАК У НИХ?

Мелкий фермер - всему голова

Более половины мирового объема плодоовощной продукции, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), выращивается в фермерских хозяйствах площадью менее 20 га. Как правило, это мелкие семейные хозяйства. Как объясняют эксперты ФАО, именно такая специализация позволяет наиболее рационально использовать небольшие участки земли.

Как и куда они девают свою продукцию? Наиболее распространенный вариант - контрактная система. Общий смысл в том, что с фермерами заранее заключается контракт о поставке определенного количества продукции по гарантированной цене. Фермер в свою очередь обязуется выполнить определенные условия. В контракте оговариваются нужное качество продукции и ее стандарты: конкретный сорт культуры, методы производства (например, использовать ли агрохимикаты), упаковка и другие детали. Зачастую заказчик обеспечивает фермера необходимыми семенами и техникой, организует кредитование, а при необходимости - консультации по агротехнике или даже обучение. Из таких мелких, но стандартных по качеству партий и получаются большие партии продукции, нужные торговым сетям или на экспорт.

ДОКУМЕНТ

Министру сельского хозяйства РФ Патрушеву Дмитрию Николаевичу

От главы КФХ Ситдикова Ильдара Рустамовича

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Наше фермерское хозяйство с 2012 года выращивает ягоды и салаты в Зеленодольском районе Республики Татарстан.

Мы первыми в республике начали использовать интенсивный метод выращивания ягод совместно с итальянскими специалистами и достигли отличных результатов и признания со стороны Министерства сельского хозяйства и Правительства РТ.

На данный момент у нас в собственности свыше 30 га земли, мультитемпературный склад площадью 1500 м2 . Также имеется вся необходимая техника для обработки почвы, уходных работ и уборки урожая.

Мы вложили большие средства в развитие нашей компании и вышли на объемы продукции, но в этом году мы столкнулись с крайне низким спросом на салатную продукцию и очень низкими ценами, которые совершенно не окупают вложенных затрат. Причина - невероятные объемы продукции из Ирана. Просим Вас вмешаться в ситуацию и начать защиту российских производителей на рынке России – с тем, чтобы завоз импортной продукции был только в зимние месяцы. В противном случае мы прекратим производство так как на данный момент оно глубоко убыточное.

В аналогичной ситуации со мной сотни фермеров по всей России.

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