У полицейского из Егорьевска нашли заначки и недвижимость на 270 млн рублей: «В бункере под спальней он мог бы прятаться несколько недель»

Суд обратил в доход государства имущество бывшего начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова. Фото: Пресненский суд/ТАСС

Свежая история из цикла «Все, что нажито непосильным трудом…» Суд обратил в доход государства имущество бывшего начальника полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова. За 27 лет службы в органах мужчина нажил совершенно космическое количество денег на счетах, недвижимости, машин и прочей роскоши. По традиции, часть имущества переписывалось на родных. В частности - на отца полицейского.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

«В ходе обыска по месту жительства обвиняемого и его отца были обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 250 млн рублей, а также элитные наручные часы, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. - В ходе проверки также установлен земельный участок с жилым домом общей стоимостью 5,5 млн рублей, оформленный на его отца, который впоследствии был реализован. Еще один земельный участок с нежилыми помещениями был приобретен и оформлен на отца обвиняемого в 2021 году. Наличие достаточных денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого подтверждено не было».

Напомним, Олега Ермакова и его сына Александра (Ермаков-младший - тоже полицейский, служил в одном из подразделений Москвы) задержали в июле 2021. Изначально им предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Жертвой должен был стать риелтор, который случайно обманул отца и сына на 20 млн рублей. К агенту по недвижимости они явились в штатском, где служат, естественно, не объясняли. Попросили найти квартиру в центре Москвы. Отдали задаток. А риелтор возьми да и потеряйся. Перестал отвечать на звонки. Серьезные мужчины начали писать ему сообщения с угрозами убийства. Перепуганный товарищ обратился в полицию. Когда Ермаковых задержали, выяснилось, что наглого агента они действительно собирались убить. Киллером должен был стать младший, Александр.

И уже в процессе следствия выяснилось, что жил начальник полиции 70-тысячного городка с размахом явно не на зарплату полицейского. Огромный загородный дом (2 этажа, 500 «квадратов»), фотки которого разлетелись сразу после ареста, оказался образцом легендарного «цыганского барокко» - всюду позолоченная лепнина, мрамор, ажурная мебель.

- Построить такой дом на легальные доходы Ермаков никак не мог, - рассказывает kp.ru источник в правоохранительных органах. - В свое время коренной житель Егорьевска начинал обычным гаишником, затем начал строить карьеру, шел на повышение. Начальником полиции он работал с 2012 года (и несколько раз, кстати, награждался за хорошую работу, - Авт.), получая на этой работе со всеми премиями и надбавками до 130 тысяч рублей в месяц. Но при этом у него сразу же несколько дорогих внедорожников, коллекцию элитных часов. А потом обнаружилась и другая недвижимость. К слову, они с сыном и к риелтору пошли, чтобы прикупить очередную квартиру, оформив ее на кого-либо из родственников. На этом и погорели.

За 27 лет службы в органах мужчина нажил совершенно космическое количество денег на счетах, недвижимости, машин и прочей роскоши.

ПЛАН Б

К слову, задерживали Олега Ермакова на рабочем месте - сотрудники ФСБ и СК нагрянули к нему в кабинет ранним утром. А вот если бы явились домой, как теперь выясняется, с задержанием могли возникнуть проблему.

- В спальне особняка была замаскированная тайная дверь в укрепленный подземный бункер, - продолжает источник. - Там Ермаков хранил запас продуктов питания и крупную сумму денег. Возможно, он ждал, что за ним могут прийти и расчет был такой: в случае опасности он прячется в спрятанный от посторонних глаз бункер и какое-то время отсиживается там в расчете, что его убежище силовики не обнаружат. Внутри он мог без проблем просидеть несколько недель и, улучшив момент, сбежать.

Расследование по покушению на убийство еще в процессе. А вот с купленным на нетрудовые доходы имуществом вопрос уже решен. Прокуратура Московской области подала иск в суд с просьбой обратить в доход государства обнаруженные у Ермакова-старшего деньги - около 257 млн рублей (в разных валютах), а также участок с нежилыми помещениями общей стоимостью 16,4 млн рублей и несколько элитных наручных часов.

«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме», - сообщили в областной прокуратуре.