Цыганское барокко и бункер на случай конца света: За что арестовали начальника полиции Егорьевска вместе с сыном

Олега Ермакова, 48-летнего начальника отдела МВД по городу Егорьевск Московской области, брали тихо. Фото: Пресненский суд/ТАСС

Олега Ермакова, 48-летнего начальника отдела МВД по городу Егорьевск Московской области, брали тихо. Сотрудники ФСБ и следственного комитета пришли в кабинет к шефу полиции небольшого городка рано утром в пятницу, 9 июля 2021. А уже вечером полковника Ермакова вместе с его единственным сыном, тоже действующим сотрудником полиции, Александром Ермаковым (он до последних дней работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Москвы), привезли в Пресненский районный суд столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

СТРАННЫЙ РИЕЛТОР

Чете полицейских предъявили обвинение в организации покушения на убийство риелтора из Москвы. По версии следствия, Олег Ермаков вместе с сыном трижды встречались с специалистом, который подыскивал для них квартиру в центре (на кого планировали оформить недвижимость, сейчас выясняют следователи). Во время последней встречи Ермаков-старший передал задаток за квартиру — 20 миллионов рублей. Но свои обещания риелтор не выполнил: квартиру не нашел, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки покупателей в погонах. Такое поведение, ясное дело, не понравилось отцу и сыну Ермаковым. Оба недвусмысленно стали намекать товарищу на грозящие ему проблемы со здоровьем. Риелтор, наслушавшись угроз, побежал в ФСБ. Так за пару недель до ареста полковник и сын попали в оперативную разработку. Тут-то и выяснилось что парочка вовсе не блефует и всерьез готовится к преступлению. Причем киллером должен был стать Ермаков-младший.

Улик против полицейских набралось достаточно. Олега и Александра Ермаковых на два месяца арестовали прямо в зале суда. Сейчас оба находятся в СИЗО.

На вопрос, откуда деньги, Ермаков отвечать не стал и воспользовался правом не давать показания против себя.

ЦЫГАНСКОЕ БАРОККО И БОГАТЫЙ ПОДПОЛ

По этому делу следователи провели три обыска. Но если в кабинете и квартире полковника ничего примечательного не обнаружили, от подмосковного дома повеяло неполицейской роскошью. Двухэтажный особняк на окраине Егорьевска, площадью в 500 квадратных метров, радовал интерьерами с многочисленной лепниной на потолке и стенах, золотом краски и вычурными «стульями из дворца». Хотя кого сегодня удивишь столь любимым в определенных кругах стилем «цыганское барокко».

А вот армейский бункер не в каждом особняке встретишь. Тайник полковник оборудовал в подвальном помещении дома.

Спуститься вниз можно было прямо из спальни полицейского. На полочках хранился стратегический запас: консервы, сахар, свечи и прочие нужные на случай апокалипсиса предметы. Тут же нашли большой армейский термос, а внутри вовсе не чай - аккуратно сложенные и завернутые в целлофановые пакеты купюры.

- Было изъято в общей сложности пять миллионов долларов и два миллиона рублей, - сообщил KP.ru собственный источник в следствии.

В пересчете на рубли выходит 375 с половиной миллионов. Прибавьте сюда еще 20 миллионов, которые накануне полковник передал риелтору. Сумел накопить за 27 лет службы? На вопрос, откуда деньги, Ермаков отвечать не стал и воспользовался правом не давать показания против себя.

По словам подчиненных Ермакова, жил начальник на широкую ногу. На службу приезжал поочередно на двух внедорожниках «Тойота Лэнд Крузер» и «Рэндж Ровер», каждый стоимостью более пяти миллионов рублей. А еще щеголял золотыми часами «Ролекс», их тоже изъяли во время обыска.

Но мог ли начальник полиции все это честно заработать? Да, если бы трудился 400 лет (см. «Комментарий эксперта»)!

Сейчас следователи отрабатывают все профессиональные контакты Ермакова. Возможно, очень скоро против него возбудят еще и уголовное дело за должностные преступления.

«Комсомолка» следит за ходом следствия.

Из досье «КП»

В органах МВД Олег Ермаков проработал 27 лет. Уроженец того самого Егорьевска в милицию пришел сразу после службы в армии. Был простым гаишником, потом дослужился до начальника батальона. Местный отдел полиции возглавил в 2012-м году. Награжден Медалью МВД РФ «За отличие в службе». Ермаков разведен, его единственный сын Александр теперь проходит с ним по одному уголовному делу. Званий отца и сына Ермаковых, скорее всего, в ближайшее время лишат.

По словам подчиненных Ермакова, жил начальник на широкую ногу.

Комментарий эксперта

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО

Алексей Лобарев, руководитель ассоциации Профсоюзов полиции России, полковник в отставке, ветеран московского УГРО:

- Его доход был 90-100 тысяч рублей в месяц. С премиями мог получать 120 — 130 тысяч рублей, но никак не больше. Изъятые суммы не могли быть заработаны честным путем. Обвинять его не берусь, так как у нас в стране презумпция невиновности действует. Но вопросов действительно много. Ежегодно сотрудники предоставляют декорации, где указывают все свои доходы и список имущества. В открытом доступе, как это например с депутатами устроено, такая информация не появляется. Но ее пристально мониторит отдел собственной безопасности. Напомню, что вести бизнес сотрудникам полиции категорически запрещено. Поэтому доход складывается исключительно из официальной заработной платы. Если деньги эти криминальные, он будет молчать, если нет, то придется за каждую копейку отчитаться.

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