Самый дорогой любовный треугольник в истории: Илон Маск соблазнил жену друга-миллиардера

Прошлой зимой основатель Tesla закрутил короткий роман с супругой соучредителя Google. Фото: REUTERS

Французы были правы: в любом скандале ищите женщину. Конец многолетней дружбе двух техномиллиардеров Илона Маска и Сергея Брина положила 37-летняя Николь Шанахан. Прошлой зимой основатель Tesla закрутил короткий роман с супругой соучредителя Google. Маск пренебрег всем тем, что сделал для него Сергей Брин за годы их дружбы. К примеру, в 2008 году, когда мир сотрясал финансовый кризис, именно Брин поддержал компанию Tesla, предоставив изобретателю «спасательный круг» в размере $500 тысяч, это помогло Маску увеличить производственные мощности.

Страсть между Маском и Шанахан вспыхнула на арт-фестивале в конце 2021-го. Тогда звезды сошлись: Николь сильно переживала из-за проблем в семье, у них с Брином начались конфликты из-за воспитания двухлетней дочери, усугубила ситуацию. Пандемия коронавируса. Илон Маск в тот момент расстался со своей возлюбленной, канадской певицей Граймс.

О мимолетном романе хорошего друга и Николь, с которой Сергей Брин жил в браке с 2018 года, сооснователь Google узнал в декабре прошлого года и через несколько недель, в январе 2022-го, подал на развод. В заявлении он сослался на «непримиримые разногласия» в семье, пишет The Wall Street Journal.

После этого он потребовал от своих финансовых консультантов вывести все его инвестиции, сделанные в компании Илона Маска.

В свою очередь основатель Tesla отрицает роман с супругой Сергея Брина и разлад с другом.

«Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», - написал в Твиттере Маск.

Между тем, в прессе утверждают, что изобретатель уже попросил прощения у друга.

Николь сильно переживала из-за проблем в семье, у них с Брином начались конфликты из-за воспитания двухлетней дочери, усугубила ситуацию.

КИТАЙСКАЯ «ЕЛЕНА»

Сейчас Николь Шанахан требует от супруга $1 млрд отступных. Для девушки, которая выросла в бедной семье, это сумма колоссальная.

- Когда мне было 9 лет, у отца диагностировали биполярную шизофрению. Моя мама, уроженка Китая, прожила в США всего два года перед тем, как родилась я, - рассказывала в интервью Николь. - Большую часть моего детства мои родители были безработными, у нас не только не было денег, но и родительского контроля. Можете представить тот хаос в семье, который может быть с психически больным отцом.

В 12 лет Шанахан начала зарабатывать. Ее целеустремленность помогла ей поступить в колледж, а затем в университет, где она получила степень бакалавра в области экономики. В 2013 году Николь закончила учебу в Национальном университете Сингапура, где изучала китайское право и проблему мировой торговли и интеллектуальной собственности.

Некоторое время девушка проработала патентным юристом в США, но уволилась из-за сексуального насилия. Тот инцидент подорвал ее морально, но лишь на время. В большой бизнес Николь вернулась с новыми силами: основала собственную компанию по управлению патентами, затем инвестиционную фирму.

Во время брака с сооснователем Google Шанахан занималась благотворительностью и вопросами экологии, исследовала репродуктивное долголетие женщин и боролась за проведение реформы уголовного законодательства.

Сергея Брина Николь встретила в 2015 году на курсах по йоге, а вышла за него замуж спустя три года. Пара воспитывает дочь. Сейчас миллиардер требует разделить опеку над малышкой.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ЛОВЕЛАС

51-летний Илон Маск известный ловелас. За его спиной с десяток романов с известными красавицами Голливуда. К тому же, он еще и многодетный отец - девять детей - это вам не шутки.

Последняя его любовь, канадская певица Граймс, подарила изобретателю двоих детей. Старшего сына назвали крайне необычно - X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Младшая дочка родилась от суррогатной матери и получила не менее экстравагантное имя - Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl). Пара развелась в 2021 году. В это же время на свет появились близнецы, которых Маску родила бывшая сотрудница топ-менеджемента его собственной компании по производству чипов для мозга Neuralink Шивон Зилис.

«Делаю все возможное, чтобы помочь с решением демографического кризиса, - написал не так давно в своем Твиттере миллиардер. - Падение рождаемости - самая большая опасность, с которой только может столкнуться цивилизация».

Первый брак Илона Маска случился в 2000 году. Джастин Уилсон подарила миллиардеру шестерых ребят. Правда, первенец умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Пара воспитывала пятерых сыновей до тех пор, пока глава Tesla Motors не познакомился в одном из ночных клубов Лондона с 22-летней английской актрисой Талулой Райли.

Через пару недель бурного романа бизнесмен предложил Талуле выйти за него. Долгожданную свадьбу сыграли через два года, в 2010-м, а спустя еще два года пара решила расстаться. Однако через 18 месяцев экс-супругов снова потянуло друг к другу и они вновь обменялись кольцами. Но клятва верности никогда не становилась для Илона Маска преградой на любовном пути. В 2014-м он закрутил роман с актрисой Камерон Диаз и был готов выплатить Талуле $16 млн отступных, лишь бы та отпустила его на свободу. Но скоро Маск одумался, а вот супруга такой выходки не простила, и в 2016 году подала на развод.