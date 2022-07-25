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В мире25 июля 2022 6:44

Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google

Предприниматель назвал подобные сообщения "полным бредом"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Илон Маск

Илон Маск

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина, из-за которого, якобы, последний разводится с Николь Шэнахан.

По словам Маска, у него с Брином дружеские отношения, а слухи о романе с его супругой – это вообще "полный бред".

"Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке, - написал Маск на своей странице в Twitter. - Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического".

Как ранее писал сайт kp.ru, американские журналисты сообщили, что Сергей Брин, который входит в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее недолгого романа с Илоном Маском.

Напомним, компания Twitter намерена через суд заставить Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. Гендиректор выразил уверенность, что канцлерский суд Делавера вынесет решение в пользу Twitter и заставит Илона Маска купить ее за 44 миллиона долларов, как предполагалось ранее условиями сделки.