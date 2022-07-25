Максим Галкин распродал свой роскошный автопарк

Молодой супруг Примадонны обожал роскошные автомобили и собрал приличный автопарк Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока Максим Галкин в Юрмале набирается сил перед большим туром по Европе, в России за его имуществом присматривают помощники. Так, за замком в деревне Грязь, куда недавно наведался сайт kp.ru, ухаживают садовники и домработницы, по-прежнему на посту охрана. Это имение стоимостью 1 млрд рублей, как мы уже рассказывали, целиком и полностью принадлежит шоумену: земли и дом появились в собственности Галкина еще до того, как он оформил брак с Аллой Борисовной. Кроме того, юморист владеет "трешкой" в Новых Черемушках, доставшейся ему от родителей еще в "нулевых".

Между тем, в свое время молодой супруг Примадонны обожал роскошные автомобили и собрал приличный автопарк из люксовых иномарок. Так, свой первый гонорар, по воспоминаниям Аркадия Укупника, Галкин спустил именно в автосалоне.

- Я помню, как Макс на первые свои деньги - я был свидетелем - приехал и купил "Бентли" за 130 тысяч долларов, - рассказал певец пару лет назад в очередном телешоу.

С тех пор юморист менял "ласточек" как перчатки: колесил на "Рэнж Ровере", восседал за рулем "Хаммера", катал друзей на "Инфинити" и гонял на спортивном "Мерседесе"... Однако, как выяснил сайт kp.ru, гаражи шоумена теперь пустуют: в отличие от Пугачевой, он распродал практически весь автопарк.

В "коллекции" Максима Галкина остались лишь две повидавших виды иномарки. Первая - темно-синий "Бентли Арнадж", которую артист приобрел в 2003 году и называл "машина-шкаф". На этом лимузине Галкин разъезжал с гастролями (за рулем, конечно, всегда находился водитель) по центральной России. Однако, когда в 2016 году пробег достиг 170 тысяч километров, его зачем-то скрутили до 160 тысяч. Обычно такие махинации применяют перед продажей машины, чтобы завысить цену, или перед капитальным ремонтом. Но избавляться от ласточки шоумен не спешит, поэтому зачем ему фокус с пробегом - большой вопрос. Кроме того, с лимузином связана еще одна странность: на авто вместо оригинала ПТС выдан почему-то дубликат.

Да и вторая "ласточка" Галкина - "Мерседес-Бенц" - оказалась тоже не чиста. Этим авто шоумен владеет с 2008 года. В аварии не попадал, штрафы оплачивал вовремя. Однако, по данным техосмотра, в 2017 году пробег машины составлял 220 тысяч км, а через год - всего 25 тысяч.

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