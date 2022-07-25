Карта боевых действий на Украине на 25 июля 2022 года: Российские войска продолжают наносить удары по базам ВСУ высокоточным оружием

Сегодня 152- й день спецоперации
Фото: REUTERS
152- й день спецоперации
Уничтожение вооружений, получаемых ВСУ, которые бьют по городам и поселкам Донбасса и другим освобожденным территориям, продолжается на разных участках, в том числе и вдали от линии фронта.
В Богдановцах Хмельницкой области по перевалочной базе, куда доставили боеприпасы к знаменитым американским гаубицам М777 и РСЗО HIMARS нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
В районе Орехова Запорожской области сравняли с землей командно-наблюдательный пункт 60-й пехотной бригады.
В Чугуеве Харьковской области нивелирован КНП 113-й бригады теробороны. В том же регионе над тремя населенными пунктами сбито 6 беспилотников. Борьба с БПЛА ужесточается.
Карта боевых действий на Украине на 25 июля 2022 года
Днепровский лиман (Херсонская обл.) - уничтожены 2 катера ВМС Украины с ДРГ
Константиновка (ДНР) — уничтожен ПВД 95-й ДНБ ВСУ
Артемовск — уничтожен склад РАВ
Некременное — уничтожен РЛПН ЗРК С-300
Дзержинск — уничтожен взвод Д-30
Новомихайловка — уничтожен взвод Д-30
Попасная — перехвачены 6 снарядов РСЗО «Ураган»
Углегорская ТЭС — в оперативном окружении, зачистка
Бахумтовское — удар по НПЗ
В ходе спецоперации сбиты 260 самолетов и 144 вертолета противника, поражены 1611 беспилотников и 357 ЗРК, сожжены 4161 танк и других бронемашин ВСУ, уничтожены 763 РСЗО и 3198 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Военная спецоперация на Украине 25 июля 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года (подробности)
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