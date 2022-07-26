Африканская жара в России: десять лучших советов как пережить солнцепек от Геннадия Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Вот сегодня в Москве +29, а во многих других регионах России - за 30. Мы в этом году еще на эту тему с вами не общались и не давали советы короткие, четкие нашим радиослушателям и читателям, посетителям сайта. Вот если по пунктам, 1, 2, 3, 4, 5, что бы вы посоветовали?

- ПЕРВОЕ - помнить о том, что это последние усилия уходящего лета - держать такую высокую температуру. То есть, это ненадолго. Что и должно внушать оптимизм. ВТОРОЕ. Для климатических зон, а к ним относится и Москва, где большая влажность, конечно, эта температура высокая. Поэтому, ТРЕТЬЕ, что нужно сделать, - пересмотреть свой рабочий режим (если есть возможность. - А.Г.), режим отдыха, режим использования суток.

- То есть, а что это значит?

- Снизить активность, может быть, отказаться даже от пробежек кому-то, если они это не делали там в 4 утра. (Когда я вот сегодня в это время гулял, было очень прохладно. Ну, нормально.)

- Нет, я - только вечером, у меня пробежки после девяти?

- Что-что?

- Я говорю, у меня пробежки после девяти вечера.

- После девяти вечера все-таки воздух уже будет нагретый. А вот утром он уже достаточно остывший. Ну, у каждого свое.

ЧЕТВЁРТОЕ. Не выходить на улицу в жаркие часы, во время солнцепека.

ПЯТОЕ. Одеваться по сезону. От галстука (мужчинам) оказаться, закрытую обувь – не носить.

ШЕСТОЕ. Обязательное и очень разумное соблюдение питьевого режима.

- Что имеется ввиду?

- А то, что потоотделение, конечно, будет высокими. Соответственно, начнёт сгущаться кровь. Поэтому, надо обязательно следить за питьевым режимом. В сутки употреблять не менее 3 литров воды.

То есть, - не соки, не компоты, не разнообразные напитки, а - именно вода.

И ещё - если вы любите первые блюда - это хорошо. Если - нет, значит, их нужно «компенсировать» водой, потому что сейчас многие питаются всухомятку. Вот.

СЕДЬМОЕ. Что касается посещения пляжей, они же у нас еще не закрылись, - нужно это делать или в первой половине дня, или уже где-то ближе к 16 часам, после работы. Потому что на солнцепеке на пляже даже молодым здоровым людям я бы не рекомендовал находиться.

Ну, и все у нас будет хорошо. ВОСЬМОЕ. Не забывайте о компенсации витаминами. Потому что, когда вы сильно потеете, у вас вымываются из организма все полезные вещества, в том числе и витамины. Витамины!

ДЕВЯТОЕ. Не злоупотребляйте соленой пищей, ешьте растительную. Если ваши блюда будут содержать много жиров, это затруднит работу и желудочно-кишечного тракта, и сердечно-сосудистой системы.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – наслаждайтесь последними, теплыми днями уходящего лета.

- Понял, спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.

- Пожалуйста, всего доброго. Вы тоже соблюдайте.

- Хорошо, все, сейчас начинаю соблюдать.

- А то за вами этого не водится.

* * *

- Насчет спиртных напитков, насчет секса мы уже с вами раньше говорили, да, это каждый сам определяет?

- Что касается спиртных напитков, это никогда не надо употреблять. Тем более, сейчас.

- А секс?

- Александр, ты же знаешь, это - настолько интимная тема, что общепопуляционные рекомендации здесь неуместны.

- Понял. Каждый, значит, сам здесь решает. Спасибо. До свидания.