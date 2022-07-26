Схватка за русский мир: раскрыта правда о контрнаступлении Украины на Херсон и скрытых мотивах Киева

Украинская сторона, настолько настойчиво и назойливо обещает наступление в Херсоне, что ощущение, что оно готовится в каком-то совсем другом месте. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕЛЕНСКИЙ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПАНИКУ

Украинская сторона, настолько настойчиво и назойливо обещает наступление в Херсоне, что ощущение, что оно готовится в каком-то совсем другом месте. Но одно дело – успешно обороняться (это украинцы умеют делать - могут по месяцу занимать какие-то населенные пункты, сидеть в подвалах, в одиночных окопах). А другое дело – наступать, идти на оборонительные порядки, под огонь артиллерии и так далее.

С моральным духом и с мотивацией в украинских войсках сейчас все не очень хорошо. Так что, как Украина наносит артиллерийские удары по Херсону, который считает своим, как она бьет по мостам, по переправам, я могу представить. Но чтобы украинские войска пошли в атаку с криком «Ура! За родину, за Зеленского!» - не могу.

Обычно решение о наступлении, направление главного удара держится в тайне. Но здесь другое дело - это какой-то информационный расчет. Мне пишут с освобожденных территорий о настроениях на них: там в соцсетях людей пугают, «мы и Херсон освободим, и Бердянск освободим», что будут бомбить. И люди боятся. Вот на эту панику в преддверие референдумов и рассчитывают.

РУССКИЙ СОЛДАТ НЕ ПОДНИМЕТ ЛАПКИ

Мы же на этом направлении не сильно наступаем, скорее перешли в жесткую оборону. Мне присылают оттуда видео, как украинские войска пытаются атаковать наши позиции, но постоянно несут потери. Они могут делать вылазки в жанре диверсионно-разведывательных групп, могут бить «Хаймарсами» по мостам.

Но так, чтобы украинцы пошли в наступление большими силами, с техникой? Может, они не ожидают, что будет какой-то отпор, думают, что русский солдат поднимет лапки и побежит или сдастся на милость победителю? Этого тоже не будет.

К сожалению, у нас на этом направлении пока нет такой насыщенности ПВО, которая могла бы перехватывать все ракеты. Хотя и перехватывать их большой сложности нет - они не сложнее чем «Точка У» или ракеты «Ураган».

А эти обстрелы, это конечно, проблема для референдумов. Но боевые действия идут, и нельзя так, что одна сторона стреляет, а другая - нет. Так не бывает. У нас очень серьезный подготовленный противник с хорошей школой артиллерии. Мы, к сожалению, не можем взять и в одночасье прекратить эти обстрелы. Но очевидно, что Киев рассчитывает именно на информационный эффект от них. Что люди начнут говорить: «Вот вы пришли сюда со своим русским миром, а защитить нас от другого мира не можете». Такие же разговоры и в Донецке, наверное, ходят среди определенных кругов. Тут решение одно - надо двигать противника так, чтобы его артиллерия не доставала до этих территорий.

ВСЕ РАВНО ВСЕ РЕШАЕТ ПЕХОТА

Тут появились сообщения, что иранские беспилотники появятся у нас в войсках. Но в частях никто это не обсуждает. Все воюют тем, чем есть, не надеясь на манну небесную. Что касается поставок вооружения, против «Гепарда» - есть советские «Шилки», «Тунгуски» - тоже неплохие зенитные орудия. Понятно, что «Хаймарс» лучше того же «Урагана» точностью. А вот «три топора» - М-777 - берут дальностью. Для того, чтобы охотиться на эти типы вооружений, российским и спецназу приходится подгонять наши гаубицы практически на линию фронта, что для артиллерии несвойственно, тем не менее, наши уже научились с ними бороться. Уже уничтожены три установки «Хаймарс». Это не тот темп, который многим бы хотелось, но он показывает, что все-таки бороться с этим можно. Сколько там еще привезут? Называют разные цифры – от 40 до 300. Ну, 40 «Хаймарсов» - это тоже проблема.

Но в конечном итоге все равно все решает пехота. Ее качество. А вот этого у Украины нет. Пехоты-то у них много (в разы больше, чем у нас), но ее бросают на танки с голыми автоматами, о чем они жалуются в своих роликах. Вот поэтому наше продвижение идет не быстро. Происходит «перемалывание» людской массы, которую Украина совершенно иррационально бросает под российскую артиллерию.