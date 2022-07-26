Зеленский планирует лично возглавить наступление на Херсон, чтобы не потерять кресло президента

Украинский лидер опасается военной диктатуры в случае успешного захвата города Фото: REUTERS

Идея решительного стратегического контрнаступления охватила воспаленные головы в Киеве. О наступлении, целью которого должно стать возвращение Херсона под крыло Киева, говорят на улицах и в кабинетах украинской столицы. О нем без умолку трещат Арестович, Подоляк, Зеленский, министр обороны Резников, глава военной разведки Буданов и прочие эксперты.

Есть только два момента, которые вызывают сомнения у украинских геостратегов, называвших прежнее бегство "тактическим отступлением", которое "оголяет тылы Путина". Первое – это катастрофическая нехватка "пушечного мяса". Заместитель командующего Силами теробороны ВСУ Сергей Собко заявил о предстоящем повышении возраста для бойцов до 65 и 70 лет. Впервые эта тема поднималась еще в апреле, но, похоже, что в Киеве, что называется, "дозрели". Оно и понятно, молодежь при бегстве развивает гораздо более высокую скорость, а старики, если их посадить в окоп, без посторонней помощи могут из него и не вылезти. Правда, речь идет о наступлении, а не о обороне.

Вот, кстати, многие в Сети напоминают, что у гитлеровского фольксштурма верхний возрастной предел был определен в 60 лет. А кто шел сверх этого возраста, то делал это исключительно добровольно. Так что Киев готов перещеголять гитлеровцев в этом отношении. Как, наверное, и во многих других.

Второй нюанс гораздо более сложен для понимания нормального человека. Дело в том, что успешное наступление самому Зеленскому и его команде сейчас не нужно. Захват Херсона, если таковое случится, поднимет авторитет нынешнего Главкома ВСУ Залужного на такую высоту, что он запросто в два счета сковырнет Зеленского с кресла президента, введет на Украине военную диктатуру и станет главарем хунты.

И, как говорят, на Банковой, где сидит команда Офиса президента Украины сейчас вовсю обсуждают различные варианты, что делать Зеленскому, чтобы нацепить лавровый венок победителя на свою голову. Все больше доминирует мнение, что Зеленский должен сам и лично возглавить наступление украинской армии на Херсон, чтобы в полной мере воспользоваться "плодами победы". Помнится, в Третьем рейхе тоже был деятель, который замкнул все командование сухопутными войсками на себя и отстранил генералов, сделав их лишь исполнителями его воли после поражения под Москвой. Правда, ничем хорошим для него это в итоге не закончилось.

С другой стороны, самые трезвые головы в Киеве сомневаются в победном исходе такого наступления и, наоборот, советуют Зеленскому не лезть в эту кашу, чтобы военные обделались по полной, и тогда модно будет уже снять Залужного с командования за дело, а все руководство армией Зеленскому замкнуть на себя. Но Зеленский и его подельники не приемлют публично тот непреложный факт, что ничем, кроме новых массовых жертв, это наступление для ВСУ не закончится.

Единственное, в чем все эти эксперты сходятся во мнениях, так это в том, что наступление необходимо. Его требуют американские и европейские партнеры, которые уже поставили будущие поставки в зависимость от успехов украинской армии. Оно необходимо Зеленскому, чтобы доказать им свою собственную дееспособность, но, с другой стороны, оно вовсе не обязано закончиться успешно для Киева. Потому что в таком случае Зеленский может не просто свалить вину за неудачу на военных, но и выторговать еще какое-то время у Запада для себя.

Украинские политики подозревают политические амбиции у военных и готовы сделать все, чтобы зарубить эти амбиции на корню. Для чего вполне подходит и новое массовое жертвоприношение.

Настоящие пауки в банке, которых в реальности не волнуют ни судьба страны, ни жизнь собственного населения, которое они готовы послать на убой ради того, чтобы продержаться на месяц, на неделю, да хоть на день, но подольше у власти.

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