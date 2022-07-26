Какие стратегические резервы Россия распечатала ради Донбасса

Хранением государственной кубышки на черный день занимается Росрезерв. В агентстве рассказали, что сейчас со складов на Донбасс отправляют массу вещей, необходимых мирным жителям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хранением государственной кубышки на черный день занимается Росрезерв. В агентстве рассказали, что сейчас со складов на Донбасс отправляют массу вещей, необходимых мирным жителям.

«Всего с начала спецоперации из государственного материального резерва отправлено 15,5 тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости, 9,5 тысячи тонн стройматериалов, более 1700 единиц техники и оборудования», - перечислили в Росрезерве.

Я был на одном из мега-складов агентства в Москве. В гигантских ангарах штабелями сложены консервы с едой, крупы… В промышленным морозильниках тонны рыбы и мяса ждут момента, когда понадобится срочно накормить много людей.

В обычной жизни все это не трогают. Для распечатки государственных резервов должно произойти что-то совсем из ряда вон. Наводнение, например, или боевые действия...

Начальник управления Росрезерва Александр Рудаков рассказал, что только за первую неделю июля республикам отправили полторы тысячи тонн еды. Это минимум 75 грузовиков, набитых продовольствием.

- Ситуация еще раз доказывает важность планомерной работы по созданию и поддержанию государственного материального резерва, - добавил чиновник. Действительно, ни одна продуктовая компания не смогла бы экстренно выдать столько дополнительной еды.

Кстати, стройматериалы Росрезерва точно так же необходимы Донбассу. Цемент, доски, краски и так далее лежат на складах в южных регионах. Сейчас возить их в ЛДНР близко. Если же материалы пришлось бы собирать по всем стройбазам всех регионов, восстановление инфраструктуры растянулось бы на месяцы и годы.